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Martes, 24 de marzo de 2026

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BRUTAL

Una joven fue atacada a golpes por otra chica y mordida por un perro: está grave

La víctima de 21 años está internada en terapia intensiva por las graves heridas causadas por el animal. Previemente, había sido golpeada por otra joven.

Una joven de 21 años se encuentra internada en estado crítico tras haber sido atacada a golpes por otra mujer, para luego ser mordida por un perro durante la madrugada de este martes en Trelew.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Andrés Isola con heridas de extrema gravedad en ambas piernas, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente de inmediato. 

Según precisaron fuentes médicas, presentaba múltiples mordeduras y un desgarro de consideración en la pierna izquierda. 

Tras la operación, permanece alojada en la unidad de terapia intensiva, con pronóstico reservado, ya que su cuadro es delicado, informó Diario Jornada.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 5:30 en la zona oeste de la ciudad. De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho se desencadenó en medio de una pelea entre dos jóvenes.

En ese contexto, la damnificada habría sido agredida por otra mujer y, al caer al suelo, fue atacada por un perro, que le provocó las severas lesiones. 

Las circunstancias del hecho son investigadas por las autoridades judiciales que intervinieron en el caso.

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