Bastián Jerez superó una nueva intervención quirúrgica y ya suma más de diez operaciones

La lucha de Bastián Jerez sumó un nuevo capítulo este viernes en el quirófano. El menor, protagonista de un violento siniestro vial hace más de dos meses en la zona de La Frontera, Pinamar, atravesó una nueva cirugía programada.

Con esta intervención, el menor ya supera la decena de ingresos a sala de operaciones desde el último 12 de enero, día en que el UTV donde se trasladaba impactó contra una camioneta en la zona de dunas.

Macarena Collantes, madre de Bastián, utilizó sus plataformas digitales para informar sobre la evolución de la jornada médica.

Según detalló, la decisión de intervenir nuevamente surgió tras analizar los últimos exámenes de imagen: "La nueva tomografía salió un poco mejor que la anterior", explicó al confirmar que los cirujanos lograron colocarle una nueva válvula.

Un mensaje de esperanza tras el quirófano

Tras abandonar el área de cirugía, la familia llevó tranquilidad a quienes siguen el caso de cerca.

"Ya salió del quirófano" y "salió todo bien", fueron las frases con las que Collantes notificó el éxito de la práctica médica. No obstante, la mujer instó a mantener el acompañamiento espiritual por la recuperación de su hijo: "Sigamos pidiendo por él por favor. Dios gracias gracias".

El camino de la recuperación

La internación del menor ha estado marcada por la resistencia física y el apoyo constante de su entorno.

En una emotiva publicación realizada el jueves, previa a esta nueva operación, su madre compartió reflexiones sobre el proceso que atraviesan como familia, definiéndolo como "un camino que no elegimos, pero que nos enseñó lo fuerte que puede ser el amor".

La expectativa de la familia se centra ahora en la evolución postoperatoria inmediata.

"Vamos hijo, sos muy fuerte. Siempre te lo digo, sé que Dios tiene un propósito con todo esto. Estamos a un paso de la cuenta regresiva", manifestó Collantes, proyectando una mirada optimista sobre el futuro de Bastián tras este nuevo paso médico.