La mamá de Bastián publicó una foto de su hijo con los ojos abiertos y sonriente: "El milagro más lindo que verán hoy"

A casi tres meses del grave accidente que sufrió en los médanos de Pinamar, la mamá de Bastián Jerez compartió una imagen que generó emoción y esperanza. Macarena Collantes difundió en redes sociales una fotografía del nene desde el hospital, donde se lo ve con los ojos abiertos y esbozando una sonrisa durante su recuperación.



"El milagro más lindo que verán hoy. Te amo Bastián", escribió junto a la publicación realizada en su cuenta de Instagram. En la imagen, el nene de 8 años aparece mirando a cámara y sonriendo mientras continúa internado en el Hospital Italiano de San Justo.

La última foto que publicó la mamá de Bastián Jerez.

Además de compartir la fotografía, Collantes contó que en los últimos días los médicos realizaron nuevos estudios para evaluar el estado de salud de su hijo. Según explicó, los resultados de una tomografía trajeron buenas noticias, ya que los ventrículos del cerebro se redujeron de tamaño y no se detectó presencia de sangre en su interior.

La madre también destacó que el chico presenta mejoras en otras áreas de su organismo. "En cuanto a su abdomen, también tenemos avances positivos", señaló en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, Collantes expresó su gratitud y volvió a agradecer por la evolución del pequeño. "Gracias señor por escuchar nuestras oraciones, por cada súplica mía llorando de rodillas pidiéndote por mi hijo. Esto es una gran noticia, los tiempos de Dios son perfectos y maravillosos. Te amamos Basti".

Bastián Jerez: ¿Cómo sigue la causa ?



La investigación judicial por el accidente sigue abierta y sin una resolución definitiva, con varios frentes que la Fiscalía y la Justicia están evaluando.

La causa penal continúa sin cambios importantes, aunque mantiene imputadas a tres personas por el delito de lesiones culposas agravadas en relación con el siniestro.



Manuel Molinari , señalado como conductor de la camioneta Amarok que chocó contra el vehículo UTV.





, señalado como conductor de la camioneta Amarok que chocó contra el vehículo UTV. Noemí Quirós , quien manejaba el UTV donde viajaba Bastián.





, quien manejaba el UTV donde viajaba Bastián. Maximiliano Jerez, el padre del nene.

Las pericias toxicológicas habían arrojado que los conductores de ambos vehículos dieron positivo por alcohol en sangre.



En febrero, la Justicia había citado a declarar a familiares, incluida la madre de Bastián, como parte de la instrucción de la causa. Hasta el momento no se informó públicamente la formalización de un juicio, por lo que la causa permanece en etapa de investigación y acumulación de pruebas.