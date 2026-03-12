La lucha de Bastián: le realizaron una resonancia clave para definir los pasos de su recuperación

Bastián Jerez, el nene de 10 años que resultó gravemente herido a mediados de enero tras un violento choque en los médanos de Pinamar, atraviesa horas decisivas en su internación.

Este jueves, el foco estuvo puesto en una resonancia magnética, un estudio que los profesionales consideran clave para determinar el camino a seguir en un cuadro que sigue siendo delicado.

La noticia sobre el estado de salud del menor fue confirmada por su propia mamá, Macarena Collantes, quien utiliza sus redes sociales para mantener informados a aquellos que siguen de cerca la evolución del nene.

Según explicó la mujer, Bastián se está recuperando y, de a poco, comienza a tomar más fuerzas. El objetivo principal de fortalecer su organismo es poder someterlo a una intervención necesaria para colocarle una nueva válvula, un paso técnico pero vital para su estabilidad.

El estudio realizado durante la mañana de este jueves tiene un peso específico en el tratamiento. "Es una resonancia que definirá varias cuestiones", detalló Macarena.

Los resultados de estas imágenes permitirán a los especialistas tener un panorama nítido sobre el estado neurológico y físico de Bastián, lo que a su vez confirmará si es factible avanzar con la cirugía programada o si deben ajustarse los plazos médicos.

Pedido de la mamá

"Por favor sigamos pidiendo por él para que esas imágenes vengan más claras y nos demuestren lo fuerte que es Basti", escribió la mamá en el cierre de su comunicado.

Mientras la salud del nene es la prioridad, la Justicia avanza en la investigación para determinar las responsabilidades penales de lo ocurrido en la zona de dunas.

El expediente cuenta actualmente con tres personas imputadas, quienes están bajo la lupa por su participación en el siniestro que derivó en las gravísimas lesiones del menor.

Entre los señalados por la Justicia se encuentra Manuel Molinari, quien estaba al mando de la camioneta involucrada en la colisión. También figura en la lista Noemí Quirós, la mujer que conducía el vehículo tipo UTV en el que viajaba Bastián al momento del impacto.

Maximiliano Jerez, el papá de Bastián, también se encuentra entre los imputados. Los tres adultos enfrentan cargos por el delito de lesiones culposas agravadas.