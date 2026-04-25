Hallaron un cuerpo con signos de violencia flotando en la Costanera

Un macabro hallazgo tuvo lugar en las últimas horas en el barrio de Puerto Madero, en donde encontraron el cuerpo de una persona flotando en la Costanera.

El hecho tuvo lugar cerca de las 11 cuando se divisó el cuerpo de una persona flotando en uno de los espejos de agua cercanos a la intersección de Macacha Güemes y Costanera.

Crónica se hizo presente en el lugar. Las primeras informaciones hablan de que sería una persona de sexo masculino, cercana a los 30 años, con signos de ahogamiento.

El cuerpo fue extraído por personal de Bomberos de la Ciudad. Hubo ciertas complicaciones a la hora de sacar el cuerpo, ya que estaba enredado con la maleza que está en el fondo.

Trabaja además personal policial del área criminalística. Investigan las causas de lo sucedido y, hasta el momento, no se descarta una muerte violenta.