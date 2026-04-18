Detuvieron a un hombre por amenazar de muerte a su hermano y a su sobrino con un arsenal de armas

Un hombre de 35 años fue imputado por amenazas de muerte contra su hermano y su sobrino de 9 años en el barrio porteño de Almagro. El caso generó preocupación por la gravedad de los hechos denunciados.

A partir de la presentación judicial, se dispuso un allanamiento en su vivienda. Allí, los investigadores detectaron que el acusado convivía con una gran cantidad de armas blancas, réplicas y elementos de aire comprimido.

Detalles del caso

El conflicto se originó cuando el hermano, luego denunciante, se alarmó por el estado del imputado. Según indicó, enviaba mensajes confusos y alterados, por lo que decidió llamar al 911 para solicitar asistencia médica.

Cuando la Policía llegó al domicilio, el hombre se negó a permitir el ingreso. En ese contexto, comenzó a enviar una serie de mensajes intimidatorios dirigidos a su familiar.

De acuerdo con la causa, encabezada por el fiscal Federico Battilana, las expresiones fueron contundentes. "A vos sí que te voy a matar", "Vos estás muerto", habría manifestado el acusado.

Las amenazas también incluyeron al hijo del denunciante, de 9 años. Esta situación generó temor en la familia, que finalmente formalizó la denuncia ante la Justicia.

El edificio de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°21.

Tras la intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°21, se ordenó el procedimiento en el departamento. La medida fue autorizada por el juez Juan José Cavallari y ejecutada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales junto a la Policía de la Ciudad.

Un arsenal bajo llave

Durante el operativo, se incautó un amplio conjunto de elementos: 40 cuchillos, nueve hachas de mano, dos catanas, un machete y un arco con flechas. También hallaron armas de aire comprimido, réplicas y otros objetos.

Entre lo secuestrado había tres revólveres de aire comprimido con municiones, un rifle con mira, una réplica de pistola, guantes tácticos, tonfas extensibles, una gomera y una caja con proyectiles.

El fiscal imputó al sospechoso por el delito de amenazas y pidió a la Agencia Nacional de Materiales Controlados que informe si cuenta con permisos para armas de fuego.

Como medida de resguardo, se dispuso la entrega de un botón antipánico al hermano denunciante y al menor. Además, el acusado fue citado a presentarse de inmediato ante la fiscalía.