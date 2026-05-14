Tragedia en Almagro: un jubilado murió aplastado por el portón de una gomería

Un hombre de 73 años murió tras ser aplastado por el portón de una gomería en el barrio porteño de Almagro. El hecho ocurrió en el interior de un local comercial ubicado en la avenida Córdoba al 3400, entre las calles Billinghurst y Mario Bravo. Las autoridades policiales y judiciales investigan los motivos del colapso de la estructura.

Alertados por el accidente, personal de Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía de la Ciudad y ambulancias del SAME arribaron rápidamente al lugar. Tras remover la pesada estructura metálica, los bomberos lograron liberar a la víctima.

El portón cayó sobre el cuerpo del hombre.

Los médicos del SAME constataron que el hombre se encontraba en paro cardiorrespiratorio. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) brindadas de urgencia en el lugar, el personal médico confirmó el fallecimiento minutos más tarde producto de la gravedad de las lesiones sufridas.

Pericias científicas e investigación judicial





La zona comercial permanece acordonada por las fuerzas de seguridad para preservar la escena del siniestro. Efectivos policiales custodian el perímetro para facilitar las tareas técnicas de los peritos y recolectar evidencias sobre la mecánica del hecho.

La causa judicial quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, bajo la dirección del doctor César Troncoso. El magistrado dispuso de forma inmediata la realización de pericias viales y mecánicas sobre las fijaciones del portón para determinar si existió una falla material o negligencia en el mantenimiento del comercio.