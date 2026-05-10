Tragedia: trabajador rural murió tras embestido por un caballo
Ocurrió en Río Cuarto, Córdoba. El hombre tenía 57 años.
Un trabajador rural de 57 años falleció al ser embestido por un caballo en medio de su jornada laboral. El trágico hecho ocurrió a la altura del kilómetro 592 de la Ruta Nacional N° 8 en la localidad de Las Higueras, en Río Cuarto, provincia de Córdoba.
La víctima fue llevada de urgencia al Instituto Médico de Río Cuarto tras el accidente y estuvo internado en estado delicado hasta que se confirmó su deceso.
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Hasta el momento no se pudieron precisar las causas del accidente fatal y se mantiene la investigación. En el lugar de los hechos trabajaron efectivos policiales y de criminalística.
Al momento del accidente, se activó un corredor sanitario que le permitió trasladar con más velocidad a la víctima hacia el centro de salud donde fue atendido pero a pesar de los esfuerzos médicos no pudo sobrevivir.