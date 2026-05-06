Tragedia en la Ruta 40: murió un adolescente de 13 años y ya son dos las víctimas fatales

Un adolescente de 13 años que estaba internado en estado crítico en el Hospital Regional de Río Gallegos murió en las últimas horas, elevando a dos el saldo fatal del vuelco ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, a 15 kilómetros de 28 de Noviembre, en Santa Cruz.

La tragedia ocurrió el pasado domingo 3 de mayo. La primera víctima había sido Verónica Correa, fallecida pocas horas después del accidente.

En la camioneta viajaban seis personas -dos adultos y cuatro menores- que regresaban de una actividad deportiva en el polideportivo local. El joven fallecido era amigo de uno de los hijos de la familia.

Por causas que aún investiga la Justicia, el conductor perdió el control del vehículo y volcó en el tramo que une Turbio Viejo con Rospentek, una zona muy transitada por vecinos de la Cuenca Carbonífera.

Correa sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el hospital de Río Turbio. El adolescente fue trasladado de urgencia a Río Gallegos por la gravedad de su cuadro, pero no logró recuperarse pese al esfuerzo del equipo médico.

Los bomberos trabajaron en el lugar del hecho.

El resto de los ocupantes presentó lesiones de distinta gravedad: politraumatismos, fractura de tibia y lesión en la clavícula. Ninguno debió ser trasladado fuera de la región.

El conductor, integrante de la Guardia Civil Militar de Rospentek, también fue asistido y quedó bajo observación.

La hipótesis del sueño al volante

Los investigadores analizan si el cansancio fue el factor determinante. Al momento del hecho no había hielo, lluvia ni animales sueltos, y el tramo de la ruta estaba en buen estado.

El desgaste físico tras la jornada deportiva aparece como la hipótesis más firme, aunque las pericias continúan y no se descartan otras causas.

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