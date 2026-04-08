El guitarrista de Los del Fuego está internado en estado crítico tras un brutal accidente: piden cadena de oración

Una profunda preocupación atraviesa al ambiente de la cumbia argentina tras conocerse que Emiliano Galeano, guitarrista de Los del Fuego, sufrió un violento accidente en moto, fue hospitalizado y permanece en estado crítico.

Según la cuenta especializada "Hechos y derecho", el siniestro ocurrió el 6 de abril sobre la mano descendente de la Ruta 36, a la altura del kilómetro 40, en jurisdicción de Berazategui. Por causas que aún se investigan, la Honda GLH en la que circulaba el músico colisionó contra un Nissan Kicks. Fuentes policiales informaron al portal 0221 que el auto presentaba daños de consideración en la luneta trasera, evidencia de la violencia del choque.

De acuerdo a los primeros reportes, Galeano no viajaba solo: lo acompañaba Jimena Corona, quien también resultó lesionada. Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde quedaron bajo observación.

El parte oficial señaló que el integrante de "Los del fuego" permanece en estado reservado, mientras que la mujer continúa bajo seguimiento médico. La causa quedó en manos de la UFI N° 7 de Berazategui, bajo la carátula de "lesiones culposas", mientras se esperan peritajes que permitan esclarecer la mecánica del hecho.

Así quedó la moto y el auto tras el accidente. (Foto: X/ @hechosanderecho).

La noticia generó un fuerte impacto en redes sociales, donde seguidores y referentes del ambiente tropical expresaron su apoyo. "Qué terrible", "Espero que esté bien", "Horrible situación", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en las últimas horas.

Por su parte, ante la preocupación por la salud del músico, los integrantes del conjunto de cumbia santafesina Los del Bohío convocan a orar por su salud. "La familia de Los del Bohío queremos incorporarnos a los pedidos por nuestro colega Emi Galean guitarrista de Los Del Fuego. Hagamos cadena de oración por él. Los escenario te esperan EMi, pero sobre todo tu familia", escribieron desde sus historias de Instagram.