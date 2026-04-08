Guillermo Pfening chocó y volcó con su auto en Núñez: cuál es su estado de salud

El actor Guillermo Pfening atravesó un momento de fuerte tensión tras protagonizar un accidente de tránsito en el barrio porteño de Núñez. El auto que conducía el actor de "Los impactados" chocó contra un vehículo estacionado y, por el impacto, terminó volcado.

El episodio se registró en Ciudad de la Paz al 3200 y, de acuerdo al parte policial, el otro rodado no tenía ocupantes al momento del choque. Minutos más tarde, personal del SAME arribó para asistir la emergencia y, tras una primera revisión, trasladó al intérprete al Hospital Pirovano para una mejor evaluación.

Horas después, el propio Pfening llevó calma sobre su estado de salud. "Sí, volqué, pero por suerte estoy bien. Ya estoy por volver a mi casa", afirmó el artista en diálogo con TN Show.

De acuerdo a la información difundida, Guillermo sufrió algunas escoriaciones en el brazo derecho, aunque se encuentra fuera de peligro. No hubo otras personas afectadas y ahora se busca determinar cómo se originó el episodio.