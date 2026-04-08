El furioso descargo de Allegra Cubero tras las críticas contra Nicole Neumann por su internación: "Me parece cualquiera..."

La salud de Allegra Cubero desató una fuerte polémica mediática que volvió a poner a Nicole Neumann y Fabián Cubero en el ojo de la tormenta. Tras la internación de urgencia de la adolescente por una reacción alérgica, comenzaron a circular versiones que pusieron en duda el rol de madre de la modelo. Luego del furioso descargo de la esposa de Manu Urcera, la adolescente rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

Todo comenzó el fin de semana, cuando Allegra, de 15 años, debió ser atendida en una clínica por una fuerte reacción alérgica. Aunque no pasó a mayores, su internación generó dudas sobre quiénes estuvieron presentes durante esos días.

En el programa "SQP" (América TV), Nicolás Peralta y Ximena Capristo instalaron una versión que encendió la polémica. Según contaron, Fabián Cubero habría dormido en un sillón las tres noches, mientras que Nicole Neumann solo habría estado "10 minutos" junto a su hija.

Lejos de quedarse callada, la modelo salió con los tapones de punta. Negó esa versión y aseguró que acompañó a la pequeña durante toda la internación. También explicó que su ex se quedaba por la noche porque ella debía pasar la noche con su bebé, Cruz Urcera, de más de un año de edad.

El descargo de Allegra Cubero. (Foto: Instagram/ @cubero.allegra).

En medio del revuelo, Allegra decidió hablar públicamente y fue contundente. "Quiero pasar a aclarar que yo estuve internada (nada grave por tres días y medio). Mi mamá como mi papá me estuvieron acompañando todos los días. Mamá venía durante todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo", comenzó escribiendo.

Luego, la adolescente apuntó directo contra los rumores. "Me parece cualquiera que estén diciendo bol*** sobre que mi mamá solo se quedó 5 minutos y demás. Eso es mentira, mi mamá me acompañó un montón", lanzó, molesta por lo que se decía.

El descargo de Allegra Cubero. (Foto: Instagram/ @cubero.allegra).

Para cerrar, dejó un mensaje sin vueltas. "Mamá como papá, siempre al lado mío. Yo me quedo tranquila que aclare cómo fueron las cosas, el que quiera seguir creyendo las mentiras y seguir inventando, allá ustedes. Espero puedan entrar en razón y dejar de decir cosas que no son. Gracias", concluyó, buscando terminar con la polémica.