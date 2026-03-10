Geraldine Neumann opinó filosa sobre el escándalo de Nicole y Fabián Cubero por el cumpleaños de Allegra: "Ridículo..."

El festejo de cumpleaños de Allegra Cubero destapó una nueva guerra entre Fabián Cubero, Mica Viciconte y Nicole Neumann. A pesar del paso de los días, lejos de bajar la tensión, el conflicto suma protagonistas y capítulos. En este contexto, Geraldine Neumann defendió su presencia y la de su familia en la celebración, y cuestionó públicamente los señalamientos alrededor del evento.

La polémica comenzó luego de que trascendiera un supuesto acuerdo entre el exfutbolista y la modelo, quien debuta en streaming con programa propio. Según el entorno de Cubero, él debía organizar la gran fiesta de 15 mientras Nicole se ocupaba del viaje y de un pequeño encuentro en Punta del Este el día del cumpleaños. Cuando se supo que la esposa de Manu Urcera había realizado un festejo previo, desde el lado del exdeportista manifestaron molestia por considerar que no se respetó lo pactado.

En medio del revuelo mediático, Geraldine Neumann salió a respaldar a su hermana y no esquivó las cámaras. "Imaginate lo ridículo de que yo no pueda disfrutar de mi sobrina. Por favor chicos...", lanzó durante una nota, visiblemente incómoda con las críticas. La modelo insistió en que la celebración fue simplemente un momento familiar.

Luego remarcó el valor de compartir con los seres queridos. "Que digan lo que quieran. Imaginate que mi abuela, que tiene 86 años, mi papá, mis hermanos, mis hijos, mi marido, no puedan festejar con mi sobrina. Nosotros no estuvimos en Punta del Este porque no podemos irnos de vacaciones todos juntos en el mismo momento lamentablemente", sostuvo. Y cerró filas con Nicole: "Aparte, la vida hay que festejarla como dijo Niki, es así, cuanto más mejor".

Nicole Neumann junto a sus hijas.

Por su parte, Nicole Neumann buscó bajarle el tono al conflicto y priorizar el momento con su hija. "Yo ni entro en el tema porque vengo de tener un festejo divino con mi familia, con mi hija que cumplió 15 y en este momento todo es alegría y felicidad", aseguró. También aclaró que evita mirar las críticas en redes sociales.

En esa misma línea, la modelo aseguró que hoy elige concentrarse en su familia y en acompañar a Allegra durante esta etapa especial. "Yo disfruto de nuestra vida, de los planes familiares y de estar juntos. El resto si quiere pelear, ni idea", concluyó de forma contundente.