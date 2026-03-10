Mirtha Legrand volvió a apuntar contra las autoridades de El Trece tras la polémica por Jimena Monteverde: "Ni una palabra..."

Tras la repentina salida de Jimena Monteverde de "La Noche de Mirtha", se supo que Mirtha Legrand estaba furiosa con la producción del programa y con la cúpula de El Trece. Incluso llegó a ponerse en duda su continuidad al aire. A pesar de que la chef finalmente regresó al ciclo, el malestar de la conductora no habría desaparecido y las tensiones con el canal seguirían latentes.

En medio de ese escenario, el periodista Juan Etchegoyen reveló que mantuvo una conversación reciente con la diva, quien acaba de cumplir 99 años, y que el conflicto continúa abierto. "Ustedes bien saben que Mirtha viene diciendo en estas semanas que está enojada con las autoridades de el trece porque quisieron sacarle a Jimena Monteverde y de manera prepotente, que no le gustó y decidió exponerlo al aire de su programa", comenzó diciendo el conductor de "Mitre Live".

Respecto a la charla con Legrand, el periodista explicó: "Le pregunté directamente a Mirtha si había habido comunicación con el canal y ella dijo que estaba enojada. Responde al hueso". Y enseguida compartió el mensaje que recibió por parte de la conductora: "´Hola Juan, no respondió ni una palabra el canal´ esa es la respuesta de Mirtha. Luego le re pregunté algo sobre el tema y me dejó de contestar".

Antes de concluir, Etchegoyen dio su mirada sobre la situación que atraviesa la histórica figura de la televisión. "Claramente todo esto sigue pero esperemos que las autoridades de El Trece se comuniquen con ella para limar asperezas después de la decisión de la conductora de no invitarlos a su cumpleaños", concluyó.