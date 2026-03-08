Mirtha Legrand habló de su enemistad con Andrea del Boca: "Se enojó conmigo y nunca más me habló..."

En la última emisión de "La noche de Mirtha" (El Trece), Mirtha Legrand se sumó al debate sobre las verdaderas intenciones de Andrea del Boca al exponerse nuevamente al público masivo en el reality "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe), coincidiendo con quienes ven en esta participación una estrategia para rehabilitar su figura pública. Con su habitual estilo, la propia Chiqui decidió ventilar los detalles detrás del distanciamiento que la mantiene alejada de la actriz desde hace más de dos décadas.

La enemistad se remonta a la época en que Andrea estaba esperando a su hija, Anna Chiara. Según relató la conductora, un comentario realizado durante sus clásicos almuerzos fue el detonante de una ruptura que, hasta el día de hoy, parece irreconciliable.

Andrea del Boca es participante de "Gran Hermano Generación Dorada".

"Conmigo también se enojó muchísimo, nunca más me habló. Fue porque yo dije que estaba embarazada. Yo había escuchado la radio esa noche, a Laura Ubfal, que había dicho que estaba embarazada, y al día siguiente venía a mi programa, y cuando entró le dije: ‘Andrea, felicitaciones', algo así, no me acuerdo bien las palabras, y eso sirvió para que nunca más me saludara", rememoró Legrand.

Mirtha también compartió un incómodo episodio ocurrido años más tarde durante el último adiós a Romina Yan. En medio del dolor colectivo, la conductora intentó un acercamiento que terminó en un desplante absoluto: "Me acuerdo, en un entierro, cuando murió la hija de Yankelevich, yo fui, en un momento miro y la vi que estaba sola, entonces me acerqué y le dije: ‘Andrea, yo te quiero saludar'. Hizo silencio, se quedó mirándome y no me dijo nada. Entonces me retiré, era un entierro, estábamos todos muy impresionados".