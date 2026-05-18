Escándalo en los Martín Fierro 2026: Wanda Nara y Fede Bal se habrían enfrentado por una habitación de hotel antes de la ceremonia

A pocas horas de una nueva edición de los Premios Martín Fierro de la Televisión Abierta 2026, un escándalo inesperado comenzó a revolucionar el detrás de escena del evento. Los protagonistas de esta historia son Wanda Nara y Fede Bal, quienes habrían quedado envueltos en un llamativo conflicto relacionado con una exclusiva suite presidencial.

La información salió a la luz en el programa "Intrusos", donde revelaron detalles del tenso momento que se habría generado en la previa de la gala más importante de la televisión argentina.

El detrás de escena de los Martín Fierro

Mientras las grandes figuras comienzan a instalarse en el hotel donde se realizará la ceremonia, el clima alrededor del evento ya se encuentra cargado de rumores, movimientos estratégicos y exigencias especiales.

En "Intrusos" contaron que varias celebridades reservan suites premium para descansar, prepararse y recibir invitados antes de la entrega de premios.

"Las primeras figuras ya están llegando. Moria Casán es la primera que ya está alojada en el hotel", comentaron al aire, reflejando el intenso movimiento que se vive en las horas previas al evento.

Además, explicaron cómo funcionan este tipo de reservas exclusivas: "Muchos de los candidatos reservan una suite, una habitación, a su nombre, a su costo. En algunos casos son los canales, pero si no lo hacen por cuenta propia".

La suite presidencial que desató la polémica

El verdadero bombazo llegó cuando revelaron que Wanda Nara habría querido hospedarse en una lujosa suite presidencial que ya estaba reservada previamente por Fede Bal.

"Hay un lío con una habitación que quería Wanda Nara, que la reservó Federico Bal", lanzaron en vivo, generando sorpresa inmediata en todo el estudio.

Según trascendió, la habitación en cuestión sería una impactante suite presidencial equipada con dos camas y valuada en aproximadamente 1.500 dólares por noche.

La revelación rápidamente explotó en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a especular sobre la interna entre ambas figuras y el clima que podría vivirse durante la ceremonia.

La reacción de Fede Bal

Lejos de mostrarse preocupado por la situación, el hijo de Carmen Barbieri reaccionó con total tranquilidad cuando fue consultado sobre el supuesto conflicto.

Con humor y sin darle demasiada importancia al escándalo, el actor respondió: "Amigo, estoy regando las plantas de mi casa".

La frase no tardó en viralizarse y terminó sumándole aún más repercusión a una historia que ya se convirtió en uno de los temas más comentados de la previa de los Premios Martín Fierro 2026.

Una previa cargada de tensión y glamour

Como sucede cada año, los reconocidos premios vuelven a demostrar que el detrás de escena puede generar tanto revuelo como la ceremonia misma.

Entre suites de lujo, figuras instaladas en hoteles cinco estrellas y rumores que explotan a horas del evento, la edición 2026 ya comenzó rodeada de polémicas, cruces inesperados y mucho glamour.