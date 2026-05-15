Se descompensó Ana Rosenfeld y despertó preocupación: "Llamaron al servicio de emergencias"

Una jornada habitual de grabación terminó convirtiéndose en un momento de enorme preocupación para Ana Rosenfeld. La mediática abogada sufrió una descompensación mientras realizaba su ciclo "Culpable o inocente" y debió recibir asistencia médica inmediata.

El episodio ocurrió en pleno estudio de Net TV y obligó a interrumpir todo lo que estaba previsto para la grabación del programa.

La noticia se conoció a través del programa "Intrusos" (América TV), donde Adrián Pallares contó detalles del preocupante episodio que se vivió puertas adentro del canal. "Se descompuso la doctora Ana Rosenfeld en su programa ‘Culpable o inocente' de Net TV", reveló el conductor.

Según explicaron, la reacción del equipo fue inmediata y rápidamente solicitaron asistencia médica para atender a la abogada. "Estaban grabando y Ana se descompensó, llamaron al servicio de emergencias", agregó Pallares sobre la situación que encendió todas las alarmas.

El episodio generó un fuerte impacto entre quienes estaban presentes en el estudio. "La verdad que estaban todos muy preocupados y angustiados en el canal", señalaron durante el programa.

Si bien las primeras informaciones llevaron tranquilidad al confirmar que Ana Rosenfeld se encuentra estable, el susto fue enorme debido a la inesperada situación de salud que atravesó mientras trabajaba.

Después de la descompensación, los médicos decidieron efectuarle distintos estudios para descartar cualquier cuadro de gravedad. Entre los controles, también le practicaron pruebas cognitivas y chequeos de memoria. "Le hicieron pruebas de memoria para descartar cualquier tipo de accidente, para saber que está cognitivamente bien", explicaron en "Intrusos".

Además, desde el entorno laboral de la abogada remarcaron que había llegado al canal con normalidad y de buen ánimo antes de comenzar la grabación. "Nos cuentan que Ana siempre llega de muy buen humor y estaban dispuestos a hacer el programa", comentaron.

Tras los primeros controles, Ana Rosenfeld fue derivada al Hospital Alemán para continuar con estudios médicos más profundos. Sin embargo, desde el programa aclararon un dato importante que llevó algo de tranquilidad respecto de la gravedad del episodio.

"La están llevando al Hospital Alemán, no en ambulancia, pero sí para hacerle algunos controles porque sorprendió a todo el mundo", explicó Pallares. Y luego agregó: "Me aclaran que no va en ambulancia porque eso sería otra gravedad".

Mientras crecía la preocupación por su salud, también comenzaron a circular versiones sobre un delicado presente laboral que estaría afectando emocionalmente a la abogada.

Según contaron en "Intrusos", Rosenfeld habría recibido una noticia relacionada con el posible levantamiento de su programa dentro de los cambios de programación que prepara Net TV.

Daniel Ambrosino deslizó que el fuerte estrés laboral podría estar vinculado con el episodio de salud. "El motivo podría estar relacionado con lo laboral", sostuvo Pallares.

Por su parte, Ambrosino agregó: "Cuando se dio la noticia de Adriana Salgueiro, también llegaba la noticia del posible levantamiento. Están reacomodando la grilla del canal y parece que levantarían también el programa de Ana Rosenfeld".

Aunque Ana Rosenfeld permanece estable y bajo observación médica, el episodio generó una enorme preocupación tanto en el canal como en el mundo del espectáculo.

El inesperado problema de salud volvió a poner el foco sobre el impacto que pueden generar el estrés y la presión laboral, mientras colegas y seguidores esperan novedades alentadoras sobre la evolución de la reconocida abogada.