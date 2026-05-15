Gustavo Cerati, el día que la música se detuvo: a 16 años del ACV que lo silenció para siempre

Gustavo Cerati fue uno de los artistas más importantes de nuestro país, tanto por su éxito con Soda Stereo y su carrera solista, como por su genio musical. A 12 años de su muerte, tras estar en coma por dos años, hoy se rememora esa fatídica fecha en la que sufrió un ACV. El episodio ocurrió en Caracas, Venezuela, al cierre de la gira "Fuerza Natural". Lo que siguió fue una pesadilla de cuatro años que terminó con la vida del músico más influyente del rock argentino.

Se rememoran hoy 16 años del ACV (accidente cerebrovascular) que sufrió Gustavo Cerati en Caracas, luego de presentar su espectáculo en la gira "Fuerza natural". Tras sentirse mal en el camarín, fue hospitalizado, entró en coma y falleció cuatro años después, el 4 de septiembre de 2014.

El colapso ocurrió durante la medianoche del 15 de mayo de 2010 en el campus de la Universidad Simón Bolívar. El show cerró de manera premonitoria con el tema "Lago en el cielo". Cerati se despidió del público con un "Hasta la próxima, chau". Nadie imaginó que sería la última vez.

Detrás de escena, la historia se torció. Tras bambalinas, el músico posó para una última fotografía grupal con su equipo. Minutos después, en su camarín, se desvaneció. El diagnóstico fue lapidario: un ACV isquémico extenso en el hemisferio cerebral izquierdo. Los médicos vincularon el episodio a factores de riesgo personales, sobre todo su fuerte adicción al tabaco.

Lo operaron de urgencia en el Centro Médico Docente La Trinidad en Caracas para reducir la presión intracraneal. Semanas después, en junio de 2010, una ambulancia aérea lo trasladó a Buenos Aires. Pasó por el instituto Fleni y luego derivó a la Clínica ALCLA. Allí permaneció 52 meses en coma, 4 años y 3 meses, con cuidados intensivos y el acompañamiento diario de su madre, Lilian Clark.

El final llegó el 4 de septiembre de 2014. Cerati murió a los 55 años por un paro cardiorrespiratorio. La noticia golpeó como un tsunami. Sus restos fueron velados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Miles de fanáticos desfilaron durante horas. Una caravana popular escoltó el féretro hasta el Cementerio de la Chacarita, donde descansa. Dieciséis años después del ACV, la pregunta sigue flotando: ¿qué más hubiera creado Cerati si el destino no lo hubiera callado aquella noche en Caracas?