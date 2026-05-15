Horóscopo: los signos que enfrentan un mal momento económico y cómo recomponer el camino

La astrología no miente: el tránsito de Saturno en cuadratura con Urano viene generando tensiones financieras en varios signos. El destino escribió una racha complicada para ciertos nativos, sobre todo para los signos que tienen suerte con el dinero, pero que hoy ven frenada esa vibra positiva. En cambio, los signos que son adictos al trabajo sienten el golpe doble: laburan sin parar y la plata no alcanza. Este horóscopo especial revela cuáles son los cuatro signos que atraviesan el peor presente económico y, lo más importante, cómo capear el temporal sin fundirse en el intento.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El problema de Aries no es que no labure. Al revés: mete horas extras como si no existiera el mañana. Pero la plata se le escurre entre los dedos. Gastos imprevistos, multas, arreglos del auto o la moto, y algún que otro préstamo a un amigo que después no vuelve. La Luna negra en su casa dos le juega una mala pasada: todo lo que toca parece desinflarse. El consejo: anotar cada peso que sale durante una semana. Duele, pero funciona. Cortar con las salidas a bares y las tarjetas de crédito por treinta días. Aries necesita un freno de mano urgente. Si no, marzo lo encuentra en rojo y con el aguinaldo ya comprometido.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer tiene un problema de base: confunde necesidad con capricho. Y en los últimos meses, se mandó varias. Cambió el celular sin que el anterior esté roto, se compró ropa de marca en cuotas y financió unas vacaciones que todavía no termina de pagar. Marte en su casa ocho activó el deseo desmedido. Ahora, la tarjeta no entra en el bolsillo y el descubierto del banco se parece a un pozo sin fondo. La salida: vender lo que no usa. Ropa, electrodomésticos viejos, ese juego de mesa que juntó polvo. Cada peso cuenta. Y aprender a decir "no" a los hijos o a la pareja cuando piden algo que no es urgente. Cáncer puede recuperarse, pero tiene que aceptar que el momento es de vacas flacas.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra siempre quiso darse la vida que ve en Instagram. Y ese es su error. Comer afuera tres veces por semana, pedir delivery en vez de cocinar, pagar gimnasio caro y no ir, suscripciones a plataformas que ni mira. Venus retrógrado en su casa dos le muestra la factura: llega toda junta. La ansiedad por mantener las apariencias lo dejó con los bolsillos vacíos. El consejo: hacer una purga de gastos fijos. Dar de baja todo servicio que no use hace dos meses. Cambiar el supermercado por uno más barato. Y una regla de oro: antes de comprar algo, esperar 48 horas. Si sigue queriéndolo, que busque la versión más económica. Libra necesita desintoxicarse del lujo falso. La estabilidad vuelve cuando aprenda que nadie lo mira tanto como él cree.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis nunca fue bueno con los números. Pero esta racha lo supera. El problema no es que gane poco: es que no sabe a dónde va la plata. Neptuno en su signo nubla la percepción. Paga el mínimo de la tarjeta, descuenta cheques sin fondos y pide adelantos de sueldo que después no puede cubrir. La situación se volvió crónica. Solución: pedir ayuda. Un amigo ordenado con las cuentas, un hermano que le haga un plan de pago, o incluso un contador social en el municipio. Piscis necesita que otro ponga los números en fila. Y una vez que tenga el diagnóstico, que automatice los pagos: débito automático de los servicios fijos, transferencia programada para el alquiler. Si la plata no pasa por sus manos, se gasta menos. Piscis tiene salida, pero primero tiene que admitir que solo no puede.