La picante respuesta de Natalie Pérez ante la denuncia de un participante de "Es mi sueño": "Mal perdedor..."

Natalie Pérez reemplazó a Jimena Barón en "Es mi sueño", el certamen de canto que conduce Guido Kaczka en El Trece. Pese a integrar el jurado por breve tiempo, la actriz fue denunciada por un participante, que la acusó de hacer un comentario despectivo sobre su cuerpo, del que habría sido testigo su familia. Consultada al respecto, la cantante se mostró incrédula de la situación y dio su versión de los hechos.

Gustavo Giallattini hizo un descargo en la red social de Instagram, en el que reveló que tuvo "una experiencia muy fea" en el programa. En el video, el concursante contó que Natalie se burló de su aspecto físico.

"Cuando fui a cantar, lo hice con una musculosa. Hoy en día, hacer un comentario sobre el cuerpo me parece desagradable. La palabra es desagradable y desubicada", remarcó el joven, quien también minimizó a la artista al mencionar que "es actriz" y que prefería la presencia de Jimena Barón. Incluso, sostuvo su postura al aire de "Sálvese quien pueda" (América TV), donde insistió: "Natalie se estaba burlando de mí. Hacía caras despectivas".

En un móvil con el programa de Yanina Latorre, Natalie Pérez reaccionó sorprendida ante la acusación: "¿Desagradable? No sé. Fueron muchas horas. Fue mi primer día de estar en el programa con todos los nervios que eso implica, como los nervios que deben tener los participantes. No sé ni lo que dije. ¿Por qué desagradable?".

Y siguió: "También dije que desafina mucho. Sé quién es, pero no sé exactamente qué dije". La actriz afirmó que quería ver el video para poder defenderse con argumentos y mayor seguridad, pero dejó entrever que no recuerda haber sido ofensiva con un participante.

"Le habrá gustado quedarse. Para mí no daba para que fuera parte del certamen", explicó Natalie Pérez, sacando conclusiones. Ante la pregunta del cronista sobre si piensa que el muchacho lo hizo a propósito para generar alguna repercusión, respondió con filo: "¿Vos decís que fue un mal perdedor?". "No me acuerdo de haber dicho algo malo para alguien, al contrario, algo lindo", justificó la famosa, que cerró el tema con un irónico pedido de disculpas: "Si lo tomó a mal, perdóname, mi amor. No era con vos".