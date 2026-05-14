Sebastián Ortega y Valentina Zenere tienen una relación abierta: "Ellos tomaron la decisión porque..."

En las últimas horas, la pareja de Valentina Zenere y Sebastián Ortega quedó envuelta en el ojo de la tormenta por rumores de infidelidad y crisis amorosa. Es que una versión señala que el productor engañó a la actriz de "En el barro" (Netflix) con una modelo de 38 años. En ese contexto, ahora se supo que ambos tienen una relación abierta.

Según La Pavada de Diario Crónica, se está hablando mucho sobre las supuestas infidelidades de Sebastián Ortega a Valentina Zenere. Pero lo cierto es que la pareja tiene una relación abierta desde que empezaron con su vínculo. Según pudo saber esta sección, la pareja tomó esa decisión porque pasan mucho tiempo separados por sus trabajos.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega tienen una relación abierta, según La Pavada de Diario Crónica.

En "Puro show", el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez en El Trece, Nancy Dure reveló que el dueño de la productora Underground - a cargo de exitosas ficciones como "El marginal" y "En el barro"- habría mantenido una relación paralela con una mujer llamada Malena Firpo.

De acuerdo con la panelista, los primeros encuentros íntimos habrían sido a mediados del 2023, y continuaron en junio de 2024 cuando Sebastián ya estaba de novio con Valentina. Incluso, según palabra de Duré, el contacto de Ortega con Malena nunca se habría cortado y siguió durante su relación con la actriz.