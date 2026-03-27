Sebastián Ortega promete sacudir todo con una serie en Disney+ vinculada al narcotráfico y Pablo Escobar

Ya se sabe que Sebastián Ortega sabe jugar por todos lados. El 2026, que ya lo tiene ocupadísimo con el éxito de la segunda temporada de "En el barro", y su nueva gran apuesta "Amor animal" por Prime Video, prepara la salida de "Criado por sicarios" para Disney+, y tuvo un gran recibimiento en la meca de las series en Francia, donde ya ganó un premio por "El Marginal". El productor no para: mientras sus dos ficciones dominan el streaming con tramas opuestas -la crudeza carcelaria y el drama romántico juvenil-, ya tiene lista una tercera carta que promete dar que hablar en todo el continente.

Según La Pavada de Diario Crónica, tras haber participado de "Series manías", Sebastián Ortega y Sebastián Marroquín, presentando la serie "Criado por sicarios", regresaron a la Argentina. Les fue muy bien y gustó la ficción-real. En ese festival en Lille, Francia, fue donde ganó "El marginal I", y hoy se entregan los premios. La presentación en tierras francesas generó expectativa entre los compradores internacionales y la prensa especializada, que destacó el tono fresco y cotidiano con el que Ortega aborda una historia que podría caer en el cliché del narcotráfico.

La serie, titulada "Criado por sicarios", narra la niñez y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del capo más famoso de la historia. Inspirada en sus propios relatos, muestra cómo fue crecer en un entorno marcado por el crimen, los lujos y la violencia, pero desde la mirada de un chico que intenta construir una vida normal rodeado de sicarios que hacen las veces de niñeros. John Leguizamo encarna a Pablo Escobar, aunque el narco aparece como un personaje secundario en una historia que se ocupa más de las minucias cotidianas que de las grandes operaciones criminales.

Lo que Ortega y su equipo consiguieron, según la reseña de Diego Lerer en Micropsia, es "alejarse de la glorificación del narcotráfico para meterse en los estratos más bajos de esa estructura: la camaradería, los cuidados cotidianos y el día a día de los curiosos nannies encargados de cuidar al heredero del narcotraficante más poderoso del mundo".

Con un elenco que incluye figuras argentinas y la dirección de Pablo Fendrik en los primeros episodios, "Criado por sicarios" se perfila como una de las apuestas más fuertes de Disney+ para la región. Mientras "En el barro" sigue arrasando en Netflix y "Amor animal" ya se estrenó en Prime Video, Ortega demuestra una vez más su olfato para dominar el catálogo local del streaming con propuestas que generan conversación.



