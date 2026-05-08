Del "total white" sastrero al rock urbano: el contraste perfecto entre Rochi Grimaldi y Mariela Fernández en pantalla de Crónica TV

La moda televisiva sigue marcando el pulso de las tendencias actuales con looks que fusionan elegancia clásica y rebeldía contemporánea. El estilo de las periodistas de Crónica demuestra cómo la indumentaria es una herramienta fundamental de comunicación, logrando un impacto visual impecable que potencia su presencia frente a la pantalla.

Rochi Grimaldi: sofisticación luminosa con Merci BsAs

Para su recorrido por los pasillos del canal, Rocío Grimaldi apostó por la claridad y la elegancia con un outfit protagonizado por la firma Merci BsAs.

Sastrería impecable: La conductora lució un saco sastrero en color blanco puro con las mangas sutilmente arremangadas, combinándolo con un conjunto inferior en un tono arena o crudo.

Luz y frescura: Esta paleta de colores claros ilumina sus facciones, haciendo juego con su cabello rubio, y transmite una sensación de profesionalismo relajado pero sumamente sofisticado.

Mariela Fernández: actitud y vanguardia casual por Edelerra

En las antípodas cromáticas y estilísticas, Mariela Fernández se inclinó por una estética mucho más urbana y descontracturada, eligiendo un conjunto de Edelerra.

Estampa protagonista: Su elección se centró en una remera oscura de corte holgado que lleva una gran estampa gráfica en color claro, aportando una innegable vibra rockera y juvenil al estudio.

Complementos clave: Acompañó la prenda superior con un jean negro clásico con bolsillos frontales visibles y un cinturón oscuro con una llamativa hebilla metálica texturizada, cerrando un look lleno de carácter y actitud.

Ambas figuras comprueban que en esta temporada no hay una única fórmula para el estilo televisivo: ya sea mediante la pulcritud de un blazer inmaculado o la comodidad rebelde de una remera estampada, la identidad personal es la verdadera protagonista.