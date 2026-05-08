Karina Mazzocco se enteró de la peor forma del levantamiento de "A la tarde": la triste noticia que cambió todo

En las últimas horas generó gran polémica la confirmación del levantamiento de "A la tarde". Hace varias semanas, a través de "El Run Run del espectáculo" se supo que había varias fallas de producción, un presagio de lo que llegaría. Fue Karina Mazzocco quien anunció que el ciclo llegó a su fin después de cinco años al aire. Ahora trascendió cómo se enteró Karina.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, Karina Mazzocco se enteró en el evento de América por el Mundial el final de su programa "A la tarde". Ganadora del Martín Fierro como mejor conductora, producida por Jotax intentaron un cambio en el formato que el rating no acompañó. Terminará a fin de mes tras cinco años en el aire.

Karina Mazzocco anunció esta semana, el 6 de mayo de 2026, el sorpresivo final de "A la Tarde" después de cinco años en América TV. El programa se despedirá oficialmente el viernes 29 de mayo de 2026. Continuará al aire durante todo el mes en su horario habitual de las 16:30. Según la propia conductora, se trata de una decisión del canal para renovar la grilla. El horario vacante será ocupado por una nueva versión de "Pasó en América", con Sabrina Rojas y Tartúfoli. Mazzocco seguirá vinculada a América para futuros proyectos.

La mala noticia fue dada a través de un "último momento" que, según explicó Mazzocco, "cambia la aguja". "Quiero contarles que, tras cinco años fantásticos, ‘A la tarde' llega a su fin", le contó la presentadora a su audiencia. "Un programa que empezó sin grandes expectativas, que se instaló en el horario, que creció, marcó agenda, generó polémicas, provocó incomodidades. Un horario muy deseado y codiciado, que ahora va a quedar libre a finales de mayo", agregó.

"En lo que a mí respecta, lo que yo tengo son solo palabras de agradecimiento. Yo entré siendo una conductora a este programa y me voy transformada en otra, con más experiencia, menos inocente y con algunas situaciones que me han enseñado muchísimo", reflexionó Karina. La conductora se sinceró respecto a sus sentimientos: "Por supuesto que estoy muy movilizada y triste porque este es mi trabajo y el de muchos compañeros, que tenemos una gran incertidumbre".

"Estoy atravesada por la emoción porque no es fácil que uno va a terminar. Pero esto es un negocio, la televisión es un negocio: los programas empiezan y un día terminan", concluyó. Karina se enteró de la peor forma, en una fiesta de su canal, y seguramente, entre rumores y comentarios de sus pares y jefes, no con una notificación normal, que habría sido lo correcto.

Además, tuvo la obligación de dar la noticia ella misma. Sin vueltas, sin eufemismos. El canal decidió, y ella acató. Ahora, a mirar para adelante. El público, agradecido. Los compañeros, con incertidumbre. Y América, ya pensando en el próximo ciclo.