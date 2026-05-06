Karina Mazzocco confirmó el levantamiento de su programa en América: "Estoy muy triste..."

En las últimas horas, Karina Mazzocco confirmó el levantamiento de "A la tarde" en la pantalla de América TV. Fue la propia conductora quien anunció que el ciclo llegó a su fin luego de cinco años al aire. Según trascendió, su horario será ocupado por un nuevo programa diario conducido por Sabrina Rojas y Augusto "Tartu" Tartúfoli.

La mala noticia fue dada a través de un "último momento" que, a diferencia de tantos otros que supieron dar, "cambia la aguja", según explicó Mazzocco. "Quiero contarles que, tras cinco años fantásticos, A la tarde llega a su fin", le contó la presentadora a su audiencia.

Y continuó: "Un programa que empezó sin grandes expectativas, que se instaló en el horario, que creció, marcó agenda, que generó polémicas, que provocó algunas incomodidades. Un horario muy deseado y codiciado, que ahora va a quedar libre a finales de mayo".

Karina Mazzocco anunció el final de "A la tarde".

"En lo que a mí respecta, lo que yo tengo son solo palabras de agradecimiento. Yo entré siendo una conductora a este programa y me voy transformada en otra, con más experiencia, menos inocente y con algunas situaciones que me han enseñado muchísimo", reflexionó Karina Mazzocco.

Por último, la conductora lamentó el levantamiento de su programa y se sinceró respecto a sus sentimientos por esta decisión del canal: "Por supuesto que estoy muy movilizada y triste porque este es mi trabajo y el de muchos compañeros y compañeras, que tenemos una gran incertidumbre". "Estoy atravesada por la emoción porque no es fácil que uno va a terminar. Pero esto es un negocio, la televisión es un negocio: los programas empiezan y un día terminan", concluyó.