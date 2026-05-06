Furia Scaglione acusó a la producción de "Gran Hermano" de alterar los resultados de las votaciones: "Me iban a sacar..."

De la misma manera en que se destacó en "Gran Hermano" por ser una de las participantes más picantes, Juliana "Furia" Scaglione sigue dando que hablar fuera de la casa. Ahora, tras sus polémicas declaraciones sobre Lucila "La Tora" Villar, la personal trainer fue por más, recordó su salida del reality de Telefe y apuntó directo contra la producción.

La exjugadora sostuvo en varias oportunidades que sus fans votaron para que continuara en competencia, pero aun así quedó eliminada, lo que encendió sospechas entre su fandom.

En ese contexto, Laura Ubfal explicó que el equipo del programa estaba cansado de la actitud de Scaglione, en una línea similar a lo ocurrido este año con Sol Abraham, quien fue expulsada por decisión de la producción. A partir de esas declaraciones, el entorno de la mediática interpretó que su salida no habría sido transparente, sino una especie de expulsión encubierta. Sin embargo, más tarde la periodista aclaró que se refería a la decisión de mantener a la doble de riesgo de forma permanente en la placa de nominados, pero no a su eliminación.

Lejos de dar marcha atrás, en la emisión de este martes de "LAM", Furia redobló la apuesta y reveló un episodio que involucra directamente a la analista del ciclo. "Yo pasé mucho tiempo callada, incluso sobre el tema del juicio. Ella lo sabe", sostuvo. Y agregó: "Laura llamó a mi hermana por teléfono antes de que me saquen para decirle que me iban a sacar, están los mensajes".

Furia quedó eliminada de "Gran Hermano" con más del 60% de los votos negativos.

"Laura pasa información a todo el mundo, obvio que la quiero, me recontra bancó, pero creo que ella, Santiago del Moro y la gente del panel abusaron de los furiosos y se me hacían los amigos, simplemente por interacciones", denunció. Además, aclaró que la demanda fue impulsada por sus fanáticos, quienes buscarán realizar una auditoría sobre los votos de esa edición.