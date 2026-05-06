"Gran Hermano" cambia su dinámica y reacomoda fechas clave: los detalles

Con 14 participantes fuera de "Gran Hermano: Generación Dorada" por decisión del público, abandonos y expulsiones, los "hermanitos" que siguen en carrera y los que ya dejaron la casa se preparan para un cambio en la dinámica del reality de Telefe que promete generar un fuerte impacto. En este contexto, la competencia entra en una etapa clave donde cada movimiento puede modificar el rumbo del juego.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, con la gala del Martín Fierro de la Televisión prevista para el lunes 18 de mayo, con Santiago del Moro al frente, la producción decidió reordenar el esquema habitual del programa. De esta manera, el domingo 17 se realizará una nueva gala de eliminación, en una instancia que vuelve a poner en juego la continuidad de los participantes dentro de la casa.

El ajuste también responde a la transmisión que hará Telefe de un partido de fútbol el martes 19, lo que obliga a mover una de las instancias más esperadas por el público. Así, el repechaje pasa al miércoles 20, una fecha que ya genera expectativa entre los jugadores que buscan volver a la casa más famosa.

En ese contexto, varios de los eliminados ya se muestran con ganas de volver y dejan en claro que cuentan con respaldo del público. Así, concursantes como Nazareno y Carmiña aparecen entre los posibles candidatos a reingresar. Al mismo tiempo, se sostiene una regla clave: el premio de 100 millones más intereses queda reservado únicamente para los participantes originales. Con este panorama, el reality suma tensión y se encamina a días decisivos.