Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

LA PAVADA

"Gran Hermano" cambia su dinámica y reacomoda fechas clave: los detalles

Según La Pavada del Diario Crónica, el reality de Telefe ajusta su calendario por eventos especiales y prepara una semana decisiva. Enterate más, en la nota.

Con 14 participantes fuera de "Gran Hermano: Generación Dorada" por decisión del público, abandonos y expulsiones, los "hermanitos" que siguen en carrera y los que ya dejaron la casa se preparan para un cambio en la dinámica del reality de Telefe que promete generar un fuerte impacto. En este contexto, la competencia entra en una etapa clave donde cada movimiento puede modificar el rumbo del juego.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, con la gala del Martín Fierro de la Televisión prevista para el lunes 18 de mayo, con Santiago del Moro al frente, la producción decidió reordenar el esquema habitual del programa. De esta manera, el domingo 17 se realizará una nueva gala de eliminación, en una instancia que vuelve a poner en juego la continuidad de los participantes dentro de la casa.

El ajuste también responde a la transmisión que hará Telefe de un partido de fútbol el martes 19, lo que obliga a mover una de las instancias más esperadas por el público. Así, el repechaje pasa al miércoles 20, una fecha que ya genera expectativa entre los jugadores que buscan volver a la casa más famosa.

En ese contexto, varios de los eliminados ya se muestran con ganas de volver y dejan en claro que cuentan con respaldo del público. Así, concursantes como Nazareno y Carmiña aparecen entre los posibles candidatos a reingresar. Al mismo tiempo, se sostiene una regla clave: el premio de 100 millones más intereses queda reservado únicamente para los participantes originales. Con este panorama, el reality suma tensión y se encamina a días decisivos.

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin
Noticias

"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Noticias del espectáculo