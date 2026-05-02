Polémica por las ternas en los Martín Fierro: los cuestionamientos que reveló el Run Run del Espectáculo

La revelación de las ternas de los próximos premios Martín Fierro volvió a sacudir al mundo del espectáculo. En esta ocasión, el foco de la polémica se centró en la categoría de interés general y el debate por la ausencia de "Intrusos", un clásico televisivo.

Los hechos fueron analizados en El Run Run del Espectáculo, el ciclo de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio por Crónica, donde se expusieron las tensiones que dejó la conformación de esta terna y los posibles motivos que habrían dejado afuera al popular programa de Ameríca.

Entre los nominados a "Mejor programa de Interés general" figuran programas como "Almorzando con Juana", "DDM", "Los profesionales de siempre", "Sálvese quien pueda", "LAM" y "Lape Club Social Informativo", una mezcla que generó cuestionamientos inmediatos porque se trata de ciclos magazine y espectáculos.

El punto más crítico fue la exclusión de "Intrusos", uno de los ciclos históricos del espectáculo. "Que el programa no esté nominado nos parece una injusticia. Nos da la sensación que en la terna de interés general fuerzan para que entren programas de espectáculos y queda afuera Intrusos", expresó Adrián Pallares, conductor del programa.

En la misma línea, agregó una frase aún más fuerte y apuntó contra Luis Ventura. "Me parece que es animosidad de APTRA, el presidente o alguien contra Intrusos", dejando en evidencia el malestar que atraviesa al equipo.

Durante el programa de Crónica, Fernando Piaggio también se sumó al debate y llamó a una mayor unidad dentro del rubro. Además, pidió que los programas de espectáculos sean respetados dentro de las categorías y no desplazados por decisiones que generan confusión.

Por su parte, Luis Ventura, actual presidente de APTRA, respondió a las críticas y buscó despegarse de la polémica. Aseguró que la responsabilidad no recae en él, sino en los socios que participan en la elección de las ternas, por lo que los resultados reflejan una decisión colectiva.

Lo cierto es que, más allá de las explicaciones, la controversia ya está instalada. La discusión sobre los criterios de selección, la inclusión de determinados ciclos y la exclusión de otros vuelve a poner en debate el funcionamiento de los premios más importantes de la televisión argentina.