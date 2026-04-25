Gran Hermano en crisis: el rating se desploma y enciende alarmas

Ante un escenario que no termina de convencer en materia de audiencia, Gran Hermano atraviesa uno de sus momentos más delicados en la actual edición "Generación Dorada".

Lo que comenzó como una gran apuesta del canal con la conducción de Santiago del Moro, hoy enfrenta números de rating que están lejos de las expectativas iniciales.

Según información exclusiva de El Run Run del Espectáculo, en las últimas horas, se intensificaron las reuniones dentro de Telefe para redefinir el futuro inmediato del reality de convivencia.

La preocupación crece por los números del reality y ya se analizan cambios clave en la programación.

En concreto, el reality ya no logra sostener la amplia diferencia de rating que supo tener frente a su competencia, lo que encendió las alarmas en la gerencia de programación. La distancia, que en otras temporadas superaba cómodamente los 10 puntos, hoy se achicó considerablemente.

Frente a este panorama, la señal habría tomado una decisión clave: acortar la duración del ciclo y adelantar su final para el mes de julio. La medida busca frenar el desgaste del formato y evitar que la caída de audiencia se profundice, apostando a reorganizar la grilla antes de que el impacto sea mayor.

Por otro lado, desde El Run Run del Espectáculo también confirmaron que la producción está haciendo verdaderos malabares para generar historias que capten la atención del público y logren revertir la tendencia en los números de audiencia.

Puertas adentro, analizan qué falló en esta edición. Una de las conclusiones apunta a la pérdida de frescura en los participantes. Según parte del público, muchos perfiles se perciben demasiado armados o estratégicos desde lo mediático, lo que diluye la espontaneidad que supo ser el sello del programa.

Por eso, no solo se piensa en acortar la temporada, sino también en volver a las raíces del formato. Las ediciones anteriores, que marcaron un antes y un después en la televisión argentina, funcionan como referencia para intentar reconectar con la audiencia.

En paralelo, se barajan movimientos dentro de la casa para intentar levantar los números en el corto plazo. En ese sentido, crece la versión de que Gladys La Bomba Tucumana podría ingresar como nueva participante, en una jugada que busca generar impacto inmediato y reactivar el interés del público.