Tamara Paganini hizo llorar a Sol Abraham al caer en su propia trampa: "Me parece una jugadora bizarra"...

La tensión en "Gran Hermano: Generación Dorada" volvió a estallar. Esta vez, el cruce más duro fue entre Solange "Sol" Abraham y Tamara Paganini durante la cena de nominados, que se vio en vivo la misma noche en la que se conformó la placa final, con algunos salvados . Sol disparó sin filtros: quiere que Tamara abandone la casa porque la considera una "jugadora bizarra". Tamara no se quedó callada y le devolvió el golpe con creces. Todo terminó con Sol llorando en la habitación ante las burlas de Paganini.

Todo comenzó cuando a Sol la consultaron sobre a quién quería fuera de la casa. Sin dudarlo un segundo, fue directo al hueso. "Quiero que se vaya Tamara", largó. El motivo lo explicó sin vueltas: "Me parece una jugadora bizarra". La palabra quedó flotando en el aire. En la mesa, los comensales se quedaron en silencio por un instante. Ya sabían lo que venía.

Tamara Paganini no es de las que se callan. Recogió el guante al toque y contraatacó con dureza. "Yo quiero que se vaya Sol porque ya me aburre el juego. Son enfrentamientos de cacareo, sin contenido. Me da como cringe y también bizarro", lanzó, picante. El "cringe" fue la respuesta directa al "bizarra" de Sol. Un ida y vuelta que subió la temperatura de la cena varios grados.

Pero Tamara no paró ahí. Cuestionó la forma de jugar de su compañera con un análisis afilado. "En cualquier momento empieza a largar lágrimas cuando acusa a otra persona de hacer algo que ella hace. Los demás son malos cuando lo hacen, pero ella no. Me parece que ya está la era de esta chica". Una crítica que apuntaba directamente a lo que muchos espectadores ya notaron: Sol llora cuando la acusan, pero acusa sin piedad.

Sol, lejos de achicarse, defendió su lugar en el juego con firmeza. "Yo tengo contenido por mí y no por colgarme de nadie. Yo soy yo y muero en la mía", sentenció. Y contraatacó con una acusación directa que dejó helada a Tamara: "Se cuelga de Brian Sarmiento todo el tiempo". El nombre del exfutbolista, siempre polémico, apareció en la mesa para sellar el destino del cruce.

En medio del clima explosivo, Abraham dejó en claro su postura dentro del reality. "Yo voy a todo o nada. Si tengo algo es contenido. Me apasiona Gran Hermano y si esto acá es por eso", cerró, tajante. La frase sonó como una declaración de principios. O como una advertencia.

Tras el embate en la cena, el conflicto siguió en la habitación. Cuando Sol intentaba denostar a Tamara, la participante del primer "Gran Hermano" comenzó a burlarse de ella, tal como su contrincante lo había hecho con Gabriela un día atrás. Todo terminó en gritos, y Tamara repitiendo "qué ordinario".

Este cruce entre Sol y Tamara no fue casualidad. Viene gestándose hace semanas. Ambas representan estilos opuestos de juego. Sol es frontal, explosiva, se la juega a todo o nada. Tamara es más calculadora, aunque también tiene carácter.

La pelea de anoche dejó expuestas las diferencias. El público ya empezó a elegir bando en redes. Mientras tanto, las dos siguen en placa, con el riesgo de quedar afuera. La casa se parte en dos. Y la eliminación del lunes promete ser un terremoto.