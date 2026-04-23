"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes se salvaron de la gala de eliminación de este lunes 27 de abril

De cara a una nueva gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada", este jueves 23 de abril, Santiago del Moro reveló los nombres de los participantes que fueron salvados por el voto telefónico y, por ende, bajaron de la placa masiva.

Del Moro anunció los nombres de los salvados por el público mediante el voto negativo. En este caso, tres mujeres y un hombre: Yanina Zilli, Daniela de Lucía, Tamara Paganini y Eduardo Carrera.

De esta manera, siguen en placa de nominados: Yipio, Sol, Danelik, Brian y Zunino. El próximo lunes, uno de ellos se convertirá en el nuevo eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada".

Yipio, Sol, Danelik, Brian y Zunino siguen en la placa negativa de "Gran Hermano Generación Dorada".

Vale mencionar que el domingo 25 de abril no habrá gala en vivo de "Gran Hermano Generación Dorada", ya que se emitirán los premios Martín Fierro de la Moda por la pantalla de Telefe.

Sin contar los programas de "La noche de los ex", el reality vuelve para la eliminación de un concursante. Además, la semana siguiente se conocerá al reemplazo de Jessica Maciel, la última en abandonar la competencia por decisión propia.



