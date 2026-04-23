Quién lidera las encuestas para abandonar "Gran Hermano Generación Dorada": "15,6 mil votos en contra..."

"Gran Hermano Generación Dorada" se pone cada vez más interesante. Este miércoles, los participantes realizaron una nueva ronda de nominaciones y el resultado final fue impactante. Siete jugadores quedaron en placa. La lista es larga y tiene nombres de peso. En medio de los rumores de la posible entrada de Gladys La Bomba tucumana a la casa, se conocieron las primeras encuestas sobre quién es el señalado para ser eliminado del juego el domingo 26 de abril.

La lista de nominados tiene nombres de peso. Sol Abraham fue la primera, porque ya había quedado en la placa previa a su intercambio. Ahora deberá cumplir con esta instancia sí o sí. La segunda fue Tamara Paganini, que se comió una fulminante.

Después están los que eligió el resto de la casa: Zunino, Yipio, Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Danelik, Yanina Zilli y Brian Sarmiento. Un placa explosiva, con personajes muy queridos y otros muy odiados por el público. En este escenario, empezaron a circular las primeras encuestas extraoficiales en redes sociales. Y los números no mienten.

Fefe Bongiorno es uno de los que suele hacer este tipo de relevamientos. Aclaró que esta noche el público va a salvar a varios de los que están nominados. Pero hay un dato que ya genera preocupación en un sector de la casa. Brian Sarmiento es quien reúne la mayor intención de voto negativo, por lejos. Según esta encuesta, el exfutbolista sumó 15,6 mil votos en contra y se ubicó primero. Una diferencia abismal.

La encuesta en Twitter la hago cuando haya algunos salvados. Mientras tanto así van las cosas en Instagram #GranHermano



Votan acá: https://t.co/sBMA2nBE8X pic.twitter.com/EMiStp0969 — Fefe (@fedeebongiorno) April 23, 2026

Yipio viene en segundo lugar con 6,6 mil votos negativos. Zunino quedó tercero con 3,9 mil. Tamara está cuarta con 2.700 votos. El resto -Danelik, Sol, Daniela, Eduardo y Yanina Zilli- son, por ahora en este testeo, los que más respaldo tendrían del público. Es decir, la gente los quiere ver adentro. La placa final, entonces, podría dejar afuera a uno de los más polémicos.

Este jueves, Santiago del Moro anunciará los nombres de los participantes que la gente salvó. Recién ahí quedará conformada la placa de nominación final para el domingo, donde se conocerá el versus previo a la eliminación del lunes. La casa está en vilo. Todos especulan.

Brian Sarmiento se convirtió en el jugador más controversial de la casa. Sus cruces, sus dichos polémicos y su actitud soberbia le jugaron en contra. Si la tendencia de las encuestas se confirma, el exfutbolista podría ser el próximo en abandonar el reality. Pero ojo: falta la gala del jueves, donde el público puede salvar a varios. Y después, el domingo, el versus.

Todo puede pasar. Lo que sí es claro: la gente ya tiene un candidato firme para la salida. Y si Brian no cambia el rumbo, su destino parece sellado. La casa temblará con su posible partida, o con su salvada milagrosa. El tiempo lo dirá.