Gladys "La Bomba" Tucumana ingresaría a "Gran Hermano" para reemplazar a La Maciel: los detalles

En las últimas horas, "Gran Hermano: Generación Dorada" vivió una situación completamente inesperada. En medio de la eliminación de Martín, se especulaba que Pincoya iba a abandonar la casa y fue "La Maciel" quien decidió dejar la competencia tras sufrir un ataque de pánico. Así las cosas, luego de que circularan rumores respecto a quién podría reemplazarla, aseguraron que Gladys "La Bomba" Tucumana ocupará su lugar.

La versión tomó fuerza en redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los comentarios. "Me acaban de confirmar que La Bomba Tucumana ingresa a Gran Hermano en el lugar que dejó vacante La Maciel", escribieron en la cuenta de Instagram de "Mundo Famosos", encendiendo el debate entre los seguidores del reality de Telefe.

Uno de los grandes atractivos de esta temporada radica en la mezcla de celebridades, influencers y personas desconocidas conviviendo en aislamiento total por un premio de 70 millones de pesos.

Entre los ingresos más comentados apareció el de Andrea del Boca, parte del grupo inicial. La actriz despertaba empatía y se perfilaba como candidata firme, pero una fuerte caída dentro de la casa obligó a su salida anticipada. Días más tarde, su lugar fue ocupado por Gracia Colmenares, quien regresó a la televisión después de 14 años.

Aseguran que Gladys "La Bomba" Tucumana ingresará a "Gran Hermano". (Foto: Instagram/ @mundofamososok).

Otro episodio que generó impacto fue el de Divina Gloria, que también ingresó desde el comienzo pero debió retirarse al día siguiente. Un pico de hipertensión, sumado al estrés, motivó su traslado a una clínica en San Isidro. Tras ser estabilizada, recibió la recomendación médica de no continuar en competencia.

De cara a la emisión de este miércoles, crece la expectativa entre los seguidores por conocer quién ocupará finalmente el lugar vacante. En caso de concretarse el ingreso de Gladys "La Bomba" Tucumana, también hay curiosidad por ver cómo se adaptará al juego y qué vínculo logrará construir con el resto de los participantes.