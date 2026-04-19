Sanción en "Gran Hermano Generación Dorada" por nuevos gritos del exterior: prohibiciones y duras restricciones

Este domingo 19 de abril, los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) recibieron una terrible sanción por nuevos gritos del exterior. Durante una semana, la casa no tendrá amenities: los jugadores no podrán hacer uso de espacios compartidos y verán restrigido la utilización del agua caliente de la ducha.

Estos últimos días, se volvieron escuchar gritos y esta vez la lupa estuvo puesta en Nazareno Pompei, quien se enteró que Catalina "Titi" Tcherkaski lo "traicionó" al nominarlo, pese a pertenecer al mismo equipo que Lolo Poggio.

En consecuencia, el "Big" informó una serie de medidas disciplinares: prohibido el uso del gimnasio y piletas por una semana, presupuesto para la compra semanal reducido al 50% y una hora diaria de agua caliente por una semana.

La forma en la que se enteraron los participantes de "Gran Hermano" de la sanción fue una bastante original. Sonó la chicharra del "congelados" y "hombres de negro" -miembros del staff encapuchados- ingresaron al reality para clausurar los espacios compartido con cinta aislante y carteles de "prohibido su uso".

Durísima sanción en "Gran Hermano Generación Dorada".

El drástico castigo tensó el ambiente en la casa. Si bien Nazareno asumió la responsabilidad, Brian Sarmiento le atribuyó parte de la culpa a Jennifer "Pincoya" Torres por demorarse en entrar cuando se oyen gritos.