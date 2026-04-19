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"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes se salvaron de la gala de eliminación de este lunes 20 de abril

Este domingo 19 de abril, se conocieron los resultados de la votación positiva y tres jugadores bajaron de la placa en el reality de Telefe. ¡Enterate todo en la nota!

Después de una dura sanción, Santiago del Moro reveló los nombres de los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada" que fueron salvados por el voto telefónico. El conductor del reality de Telefe dio a conocer a los tres jugadores que bajaron de la placa negativa y, por ende, lograron esquivar la nueva gala de eliminación.

En el programa anterior, cuando el voto era positivo, fueron salvados tres concursantes: Yipio, Brian y Danelik.

En esta ocasión, Del Moro anunció los nombres de los salvados por el público mediante el voto negativo. En este caso, dos hombres y una mujer. A saber: Eduardo, Tamara y Zunino.

De esta manera, siguen en placa de nominados: La Maciel, Martín y Nazareno. Este lunes 20 de abril, uno de ellos se convertirá en el nuevo eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada".

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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