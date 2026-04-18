Brian Sarmiento y Yipio se pelearon fuerte en "Gran Hermano": "Eso es de gil..."

La temperatura en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" sigue creciendo, con conflictos que escalan todo el tiempo. Mientras afuera Andrea del Boca duda sobre su vuelta al reality, adentro Brian Sarmiento sigue generando polémicas. Tras la polémica por decir que tendría sexo con una participante que no es Danelik, con quien tiene un vínculo, ahora se cruzó fuerte con Yipio y se dijeron de todo. El escándalo estalló en medio del debate.

Durante el programa, el exfutbolista apuntó contra el grupo de la humorista uruguaya y no se guardó nada. "Desde un principio sabíamos que ese grupo no iba a aguantar nada. Tampoco comparto lo que dice Dani de que siguen siendo buenas amigas, porque cuando ella quiere compartir con nosotros la miran mal", lanzó Brian. Y siguió con la artillería pesada.

"Le empiezan a decir ‘ay, le convidó un cigarrillo', ‘toma cerveza del mismo vaso'. Yo no me llevaría bien si lo único que hacen es hacerme quedar mal. Lo único que quería era hacerte quedar mal a vos porque si me buchoneabas a mí, ibas a quedar mal y eso no se hace con los amigos", agregó el deportista. Sus palabras cayeron como baldazo de agua fría en el estudio.

Yipio no se quedó callada. Tomó la palabra y respondió con firmeza: "Hay cosas que no comparto, seas mi amigo o no, como lo del alcohol en el zoom o cualquier situación que implique sanciones grupales. Y si se lo tengo que decir a un amigo, me parece justamente de amigo decírselo en la cara. Y si te lo tengo que decir a vos, también. Si no te gusta, es problema tuyo". Y remató: "A vos no te gusta la gente que se esconde, pero tampoco la que dice las cosas de frente".

Brian siguió con su descargo y recordó una situación de la última fiesta: "Tu juego es horrendo. Dejar la cerveza ahí para decir ‘ay, miren chicos, se está tomando la cerveza', en medio de la fiesta. No te levantaste para nada, estuviste tirada en el sillón. Ni bailabas". Yipio lo cortó al toque: "Cuando me tenés que decir algo, me decís que no bailo. No sabía que había entrado a un certamen de baile". Pero el exfutbolista no paraba: "Cuando viste que abrí la cerveza, te paraste y fuiste al espejo a decir ‘¡ay no! se tomó una cerveza', y mandás al frente a Dani, que es tu amiga".

"No fue así. Me peleé contigo la fiesta pasada por la misma razón. Cualquier cosa que pase y que genere una sanción grupal, voy a saltar, te guste o no", retrucó la humorista. "No podés ser tan buchona", lanzó Brian. "¿Te parece de buchona? Problema tuyo", respondió ella. Entonces, el exfutbolista empezó a cantar "Sos botón" con una letra adaptada: "Nunca vi un policía tan amargo como vos... Vas a la fiesta y lo buchoneabas a Brian". "Eso me parece de gil", cerró Yipio, visiblemente molesta. La casa tembló.