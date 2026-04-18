Andrea del Boca rompió el silencio tras su salida de "Gran Hermano" y habló sobre su posible regreso: "Tengo los dientes flojos todavía..."

Días después del accidente que la obligó a abandonar temporalmente "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe), Andrea del Boca rompió el silencio. La actriz, que se había mostrado primero en una foto, compartió con el público detalles sobre su salud tras la fuerte caída dentro del reality. Su evolución positiva alimenta las expectativas sobre una eventual vuelta, pero Andrea dejó en claro que hoy su única prioridad pasa por el bienestar físico y la recuperación. Nada más.

En una entrevista exclusiva con "SQP" (América TV), mientras se dirigía a una consulta médica para controlar las heridas en su boca, Andrea fue abordada por un cronista. "Sí, todo bien. Gracias por venir", respondió de entrada, mostrando cordialidad. Sobre el accidente y el proceso de recuperación, fue directa: "Tengo que ir al médico, justamente. Estoy curándome". Sin vueltas, la actriz puso los puntos sobre las íes.

La caída de Andrea del Boca en "Gran Hermano"

La actriz se mostró cauta respecto a los rumores sobre un posible regreso al reality. "Por ahora tengo ganas de curarme", dijo. Pero cuando le preguntaron por la chance de volver en un repechaje, no cerró la puerta del todo: "Todo puede ser. Besos, besos". Eso sí: ante las versiones sobre supuestos arreglos contractuales o económicos, Andrea fue tajante. "No tengo ni idea de lo que me están hablando. Lo único que quiero es curarme. Y los dientes", disparó.

El cronista insistió con las versiones sobre un posible acuerdo para su salida. La actriz volvió a negarlo: "No sé qué se está diciendo. No, bueno, el accidente, chicos. Tengo los dientes flojos todavía, así que imagínate. Les mando besos. No quiero llegar tarde". Más tarde, tras la cita médica, Andrea volvió a dialogar con "SQP" y dio más detalles. "Estoy bien. Vengo del médico, del cardiólogo. Mirá, para que veas, me estoy haciendo un Holter. Bien". Sobre el estado de su boca, precisó: "Tengo una placa de plástico para, porque están flojos los dientes".

Al recordar el momento del accidente, no dudó en calificarlo: "Fue horrible, horrible". También respondió con humor a las especulaciones sobre su regreso a la casa: "A mi casa". Cuando le aclararon que se referían a "Gran Hermano", bromeó: "No me hagas reír, que se me parte la boca". Reiteró que, por el momento, está enfocada en "ponerse bien". Anna, su hija, dio más detalles en "Intrusos": "Se está curando. Por suerte está atendida súper bien, tiene al dentista, la placa, se está curando el labio". Y agregó entre risas: "¡Tiene una adrenalina por volver esta mujer!".