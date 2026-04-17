Andrea del Boca reapareció tras su accidente en "Gran Hermano": la foto de su labio que impactó a todos

El universo del espectáculo quedó en llamas tras conocerse la primera imagen de Andrea del Boca luego del accidente que sufrió en "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe). La noticia generó un impacto total al viralizarse una fotografía donde se observan claramente las secuelas en su boca y pómulo, confirmando que la caída no fue un incidente menor. La icónica actriz reapareció en una salida con otros excompañeros del certamen, dejando en evidencia las marcas del fuerte golpe que sufrió.

Todo comenzó con la salida de la artista de la competencia, pero el contexto de este conflicto nace del episodio ocurrido el pasado 6 de abril, cuando Del Boca tropezó y cayó de boca contra el suelo dentro de la casa. En aquel momento, la producción tuvo que activar un protocolo de urgencia y trasladar a la participante a un centro médico para que se realizara una tomografía facial y radiografías de tórax. Aunque inicialmente se especuló con un pronto regreso, la gravedad de la lesión y la necesidad de recibir puntos de sutura en el labio impidieron que la estrella de las telenovelas retomara su lugar en el reality.

Andrea del Boca mostró cómo quedó su labio tras el accidente en "Gran Hermano".

La parte más explosiva de la jornada llegó cuando las imágenes fueron analizadas en televisión, resaltando que la actriz todavía se encuentra "machucada" en la zona del rostro. Los especialistas notaron que los restos de la "cosida" en el labio son visibles a simple vista, lo que justifica la decisión médica de mantenerla alejada del estrés y la exposición constante del encierro. Durante la emisión del programa, se recordó que en el momento del accidente hubo mucha sangre, lo que generó un estado de shock inmediato tanto en los televidentes como en el resto de los participantes.

Actualmente, el foco está puesto en la recuperación de la protagonista, quien intenta retomar su vida social tras semanas de estricto hermetismo médico. El hecho de que se haya mostrado en una salida nocturna con otros integrantes del certamen demuestra que, a pesar de las marcas físicas, su ánimo está en ascenso. No obstante, en las redes sociales el debate continúa sobre las medidas de seguridad dentro de la casa y si la producción pudo haber evitado este accidente doméstico que terminó sacando a la figura más fuerte de la edición actual.

Lo sucedido con Andrea del Boca marca un antes y un después en esta Generación Dorada, dejando un vacío difícil de llenar en la dinámica del grupo. El escándalo por los detalles de su atención médica y las futuras acciones de la actriz apenas comienza, mientras el público celebra volver a verla de pie tras uno de los momentos más dramáticos de la historia reciente de este formato televisivo.