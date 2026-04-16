Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes se salvaron de la gala de eliminación de este lunes 20 de abril

Este jueves 16 de abril, se conocieron los resultados de la votación positiva y tres jugadores bajaron de la placa en el reality de Telefe. ¡Enterate todo en la nota!

 De cara a una nueva gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada", este jueves 16 de abril, Santiago del Moro reveló los nombres de los participantes que fueron salvados por el voto telefónico y, por ende, bajaron de la placa que pasará a ser negativa en las próximas horas.

Del Moro anunció los nombres de los salvados por el público mediante el voto positivo. En este caso, dos mujeres y un hombre: Yipio, Brian y Danelik.

De esta manera, siguen en placa de nominados: Eduardo, La Maciel, Martín, Nazareno, Tamara y Zunino. Uno de ellos se convertirá en el nuevo eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada".

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
Bieberchella: Justin Bieber hizo explotar Coachella 2026 y los streams en Spotify
Noticias

Bieberchella: Justin Bieber hizo explotar Coachella 2026 y los streams en Spotify

Últimas noticias de Gran Hermano