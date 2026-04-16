"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes se salvaron de la gala de eliminación de este lunes 20 de abril

De cara a una nueva gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada", este jueves 16 de abril, Santiago del Moro reveló los nombres de los participantes que fueron salvados por el voto telefónico y, por ende, bajaron de la placa que pasará a ser negativa en las próximas horas.

Del Moro anunció los nombres de los salvados por el público mediante el voto positivo. En este caso, dos mujeres y un hombre: Yipio, Brian y Danelik.

De esta manera, siguen en placa de nominados: Eduardo, La Maciel, Martín, Nazareno, Tamara y Zunino. Uno de ellos se convertirá en el nuevo eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada".