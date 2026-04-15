"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes están nominados y enfrentarán la placa mixta

Luego de la prueba del líder de la semana, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) tuvo nueva gala de nominación. Con dos participantes fulminados, el resto de los jugadores nominó en vivo. Al final del programa se conformó la nueva placa de nominados para la placa "mixta".

Juan Ignacio Caruso, más conocido como Juanicar, hizo su jugada y decidió fulminar Franco Zunino y Martín Rodríguez.

La votación telefónica será positiva y luego negativa. Este jueves 16 de abril, los dos participantes más votados por el público bajaran de la placa.

Así votaron los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada"

Fabio: La Maciel (2) y Yipio (1)

Pincoya: Danelik (2) y Brian (1)

Luana: La Maciel (2) y Nazareno (1)

Daniela: Eduardo (2) y Tamara (1)

Emanuel: Danelik (2) y La Maciel (1)

Brian (espontánea): Yipio (3) y Pincoya (2)

Eduardo: La Maciel (2) y Nazareno (1)

Manuel (beneficio de Lola): Tamara (3), Danelik (2) y Eduardo (1)

Danelik: Manuel (2) y La Maciel (1)

Tamara: Nazareno (2) y La Maciel (1)

Juanicar (líder semanal): Tamara (3) y Eduardo (2)

La Maciel: Brian (2) y Danelik (1)

Lolo: Tamara (2) y Danelik (1)

Titi: Nazareno (2) y Danelik (1)

Yipio: Eduardo (2) y Brian (1)

Zilli: La Maciel (2) y Tamara (1)

Nazareno: Eduardo (2) y Danelik (1)

Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Generación Dorada"

La placa de nominados quedó conformada de la siguiente forma: Zunino, Martín, La Maciel, Danelik, Tamara, Eduardo, Nazareno, Yipio y Brian.

La placa de "Gran Hermano Generación Dorada".







