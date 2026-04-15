El llamativo operativo de "Gran Hermano" para ocultar que Sol Abraham rompió el aislamiento por su hija: el video

El universo del espectáculo quedó en llamas tras confirmarse que Solange Abraham habría vulnerado el estricto aislamiento de "Gran Hermano: Generación Dorada" en un hotel de Olivos para reencontrarse con su hija. El impacto fue inmediato al descubrirse que la jugadora tuvo contacto con la menor en el establecimiento de la calle San Martín, apenas horas antes de emprender su viaje a México. Este hecho puso en duda la rigurosidad de los protocolos de la producción de Telefe, sugiriendo que el inminente debut en "La Casa de los Famosos" se dio para mantener a la participante en el juego.

El contexto de esta tensión nace de los antecedentes de la participante dentro de la casa más famosa, donde intentó renunciar a la competencia en cuatro oportunidades debido a la angustia por la distancia con su pequeña. Durante meses, su permanencia estuvo en la cuerda floja por estas crisis emocionales. Por tal motivo, la producción habría negociado su traspaso al reality de México para que pueda ver a su hija al menos un momento.

El operativo de "Gran Hermano" para ocultar que Solange rompió el aislamiento por su hija.

La controversia tomó estado público a partir de una publicación de Ángel de Brito, quien cuestionó la veracidad del blindaje informativo que reciben los participantes al salir del ciclo. A raíz de esto, el periodista Fede Flowers aportó datos precisos sobre lo ocurrido en el hotel, asegurando que el encuentro con la niña efectivamente sucedió a pesar de las prohibiciones. Según estas versiones, la producción habría cedido para calmar los ánimos de la joven, quien arrastraba el desgaste de sus reiterados pedidos de renuncia y se negaba a partir hacia tierras aztecas sin una despedida formal.

Sin embargo, la versión que Santiago del Moro presentó en la gala fue absolutamente opuesta, mostrando un video de la participante camino al aeropuerto rodeada de seguridad y con auriculares puestos para evitar cualquier contacto con el exterior. El conductor enfatizó que la jugadora estaba siendo "cuidada" al extremo, advirtiendo incluso que cualquier ruptura del protocolo significaría sanciones graves para el equipo técnico. Esta discrepancia entre el discurso televisivo de control absoluto y las filtraciones que sitúan a Solange negociando sus propias condiciones generó una ola de desconfianza entre los seguidores del certamen.

Finalmente, se vuelve a demostrar que no hay clip editado que logre tapar las grietas de la realidad. Lo sucedido en Olivos deja un precedente sobre la porosidad de los aislamientos mediáticos cuando las estrellas del show imponen sus propios límites por razones humanas.