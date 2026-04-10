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FARÁNDULA

"La Casa de los Famosos" conoció a Sol Abraham de "Gran Hermano": la reacción de los participantes

Previo al intercambio internacional con Fabio Agostini, los habitantes del reality de Telemundo vieron la presentación de la popular participante. ¡Mirá el video, en la nota!

"La Casa de los Famosos" (Telemundo) conoció este viernes 10 de abril a Solange Abraham. La participante de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) hará el intercambio de reality con Fabio Agostini, el joven español con un vínculo especial con Argentina, quien fue presentado en el programa anterior de "GH".

La jefa de "La Casa de los Famosos" hizo contacto con los "hermanitos" y le pidió a Sol que se suelte un instante de la soga para acudir al confesionario. Cabe mencionar que la participante se encontraba haciendo un desafío, que consiste en estar atada 24 horas junto a tres compañeros a cambio de una cena, en un contexto de escasez alimenticia.

"¿Me están viendo ahora?", preguntó Solange, visiblemente emocionada por el intercambio de reality. Consultada por sus sensaciones previo al pase, expresó: "Estoy mega ultra archi feliz cuando me enteré de que era la elegida para ir. Re contra entusiasmada, ya quiero estar ahí con todos y conocerlos. Estoy muy feliz".

Solange Abraham, participante de "Gran Hermano Generación Dorada", hará el intercambio con "La Casa de los Famosos".
Solange Abraham, participante de "Gran Hermano Generación Dorada", hará el intercambio con "La Casa de los Famosos".

Sobre el recibimiento de los habitantes de "La Casa de los Famosos", Solange Abraham compartió sus expectativas: "Sé que muchos son picantes, pero yo creo que me van a recibir bien. Espero", enfatizó la jugadora de "Gran Hermano".

"Es muy loco porque no me lo esperaba. Es espectacular", afirmó sobre el intercambio. Además, la "hermanita" contó que estaba feliz de ir a México porque le gusta el país y su gente, por lo que le pareció buena idea el cambio de culturas. Y se despidió con euforia: "¡Nos vemos muy pronto!".

Los concursantes de "La Casa de los Famosos" coincidieron en opinar que Solange es "guapísima". Incluso, un participante llamado Kennys manifestó sentirse atraído por ella: "Pienso que ella es una chica hermosa e inteligente. Creo que puede ser la luz de mi vida"

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