Quién es Fabio Agostini, el participante de "La Casa de los Famosos" que llega de intercambio a "Gran Hermano"

Este jueves 9 de abril, se conoció el nombre del participante de "La Casa de los Famosos" (Telemundo) que llegará de intercambio a "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe). Se trata de Fabio Agostini, un modelo español que hará el pase con Solange Abraham.

En el arranque del programa, Santiago del Moro hizo el primer contacto internacional con Javier Poza, presentador del exitoso reality estadounidense de habla hispana. Allí se conoció al jugador que ingresará a "Gran Hermano".

En vivo y directo, Fabio Agostini celebró el intercambio con mucha euforia, ya que su padre es oriundo de Mendoza. "¡Aguante Argentina, caraj...! ¡Vamos Argentina!", exclamó.

Sol Abraham, de "Gran Hermano Generación Dorada", hará el intercambio con Fabio Agostini, de "La Casa de los Famosos".

Apodado "Galáctico" y con 1,92 de altura, Fabio nació en España y jugó en el Real Madrid. "Vengan chicas que llegó el rey y esta es mi carta de presentación", comienza diciendo en el video de su casting.

"Soy español de corazón y picaflor de profesión. Demasiado sincero. Ojalá que a nadie se le ocurra venirme con el chisme, ni se les ocurra. Soy sensible con las chicas y estoy completamente soltero", se describió mientras se sacaba la camisa y se llevaba los suspiros de la mujeres de "GH".

"Todo vale para ganar, porque de los segundos nadie se acuerda", cerró Fabio Agostini, quien entrará a la casa más famosa del país en los próximos días.