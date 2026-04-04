Piden la expulsión de Sol de "Gran Hermano por insinuarle a Brian Sarmiento sobre una conducta sexual con Andrea del Boca: "Como que te estás tocando..."

"Gran Hermano Generación Dorada" continúa a pura polémica. Tras una noche de saludos de los familiares para los participantes, que provocó un nuevo escándalo porque no pusieron al aire el del novio de Lola, volvió a sonar el "teléfono dorado" y lo atendió Cinzia, quien eligió a dos participantes para que tengan una cena romántica. La jugadora venezolana señaló a Andrea del Boca y Brian Sarmiento, sabiendo de su conflictiva relación, y antes de que llegue la noche, Solange le dio un condenable consejo a Brian sobre qué debería hacer en la cena. Por ello, ahora piden masivamente la expulsión de Sol del reality.

Todo arrancó este jueves, cuando la voz del Big Brother le comunicó a Cinzia que debía seleccionar un hombre y una mujer para una cena a solas. Sin dudarlo, la venezolana nombró a Andrea del Boca y a Brian Sarmiento, dos participantes que ya vienen mostrando una relación tensa dentro de la casa. La jugadora sabía perfectamente lo que hacía: quería picantear el ambiente y generar contenido.

Horas más tarde, el grupo conformado por Emanuel, Eduardo, Brian y Solange se juntó afuera a charlar. En medio de esa conversación, la participante de la edición 2011 soltó una sugerencia que dejó helado a más de uno. Se metió de lleno en lo que tendría que hacer Brian durante la velada con la actriz y no tuvo filtro. "Es sexo, eh. Es como una porno", comenzó diciéndole Solange, entre risas.

Brian, descolocado, le respondió: "¿Y pero qué voy a hacer?". Acto seguido, la mujer añadió sin vueltas: "Vos tenés que hacer como que te estás tocando, poniéndote hot". El exfutbolista, sorprendido por la propuesta, replicó al instante: "¡Mirá si voy a hacer eso!". Pero Sol no paró ahí y sentenció con una sonrisa: "Quiere colágeno". Mientras otros del grupo incitaban a Brian a seguir esa idea, Emanuel les puso un freno y le aconsejó a Sarmiento que no lo hiciera.

En las redes sociales, los usuarios estallaron contra Solange y pidieron su expulsión inmediata. Los comentarios no se hicieron esperar: "¿Qué es esto? Qué asco Sol incentivando a que se hagan la pa... Sería acoso eso. Dios mío. Que la saquen ya", escribió un indignado. Otro agregó: "Hay que denunciar a esta pervertida. Está incitando a un hombre a acosar a una mujer, es una falta grave. ¿Qué pasaría si se lo hicieran a ella?". También hubo quienes apuntaron contra la producción: "¡Después llora como desquiciada! Pero ya van a ver, la producción esto no lo va a mostrar porque siempre cuidan la imagen de la acomodada infumable de Sol". Y un cuarto sentenció: "El comentario de Sol es aberrante".

La polémica ya llegó a todos lados y los seguidores del reality no aflojan con el pedido de expulsión. Mientras tanto, dentro de la casa la tensión sigue creciendo. ¿Qué hará la producción de "Gran Hermano Generación Dorada" con este nuevo escándalo? Por ahora, los ojos están puestos en Solange y en cómo seguirá la historia entre Andrea y Brian después de este insólito consejo. El tiempo dirá si los gritos de los fans son escuchados.