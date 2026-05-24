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FARÁNDULA

Fito Páez le dedicó su nuevo álbum a Sofía Gala y se besaron en público: "Por su amor..."

El artista rosarino presentó su nuevo disco titulado "Shine" e hizo una mención especial hacia la hija de Moria Casán, blanqueando de esta forma el noviazgo. ¡Mirá el video, en la nota!

Después de la polémica en su show, donde recibió abucheos y silbidos por interpretar la mayoría de canciones de "Novela", Fito Páez presentó su nuevo álbum titulado "Shine" en una escucha abierta. El artista rosarino le dedicó su lanzamiento musical a su novia, Sofía Gala, con unas sentidas palabras de afecto en público. 

"Sin más, este álbum es dedicado a Sofía Gala. Por su compañía, su amor, sus charlas, la compresión de este momento complejísimo que atravesamos juntos. Quiero presentarles Shine, que lo disfruten", expresó Fito, quien fue aplaudido por los presentes.

Fito Páez y Sofía Gala se dieron un beso en la presentación de "Shine".
Fito Páez y Sofía Gala se dieron un beso en la presentación de "Shine".

Luego, el cantante se levantó de la silla y le extendió la mano a la actriz e hija de Moria Casán, quien se encontraba sentada en el suelo, sellando el momento con un tierno beso. 

Cabe destacar que "Shine" es un trabajo de Fito Páez que surgió del accidente doméstico que le provocó fracturas en nueve costillas. Además, está atravesado por su relación con Sofía Gala.

Entre el grupo reducido de oyentes se encontraban periodistas, amigos y los  hijos de Martín y Margarita.

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