Fito Páez y Sofía Gala confirmaron su romance con un beso en público: el video

Después de semanas de rumores y miradas cómplices, Fito Páez y Sofía Gala se dieron un beso en público durante una presentación íntima del rosarino de su nuevo disco "Shine". El gesto sorprendió a los presentes y confirmó lo que muchos sospechaban: hay algo más que amistad entre ellos.

Fito Páez se preparaba para mostrar su nuevo disco, "Shine", ante un grupo reducido de invitados. Todo transcurría con la calma de siempre hasta que el músico se levantó de la silla y se acercó a saludar a Sofía Gala. Al principio, estiró la mano para un saludo formal, pero ella lo tomó del codo desde el suelo y lo atrajo hacia sí. Bajo una luz tenue y azulada, los dos sellaron el momento con un beso en la boca. La reacción del público no tardó: un grito unánime recorrió la sala.

Lo curioso es que este encuentro no llegó de la nada. Hace semanas, Madre e hija ya habían encendido las alarmas. Moria Casán, madre de Sofía, rompió el silencio en "Polino Auténtico" cuando Juan Etchegoyen le preguntó si los rumores de romance eran ciertos. "Yo creo que si bien la pareja no quiere rótulos... mi hija no quiere rótulos y el otro a lo mejor quiere rótulo, pero Sofía no...", largó Moria sin filtro. Y agregó: "Ir a un evento así en honor a mí, si bien la pareja no quiere rótulos... algo confirma".

Ese evento fue el homenaje a Moria Casán en el Palacio Libertad. Allí, Fito y Sofía llegaron tomados de la mano, relajados, sonrientes y junto a los hijos de la actriz. La foto dio la vuelta a todos lados. Moria, en esa misma entrevista, contó que su hija dudó si asistir por el revuelo mediático: "Le dije: ‘Mirá, mamá, te vas a bancar, va a estar toda la prensa'. En un momento lo pensó... pero primó más el amor a su madre. Se lanzó con todo".

Y remató: "Qué sé yo, no sé, viste cómo son las parejas tan especiales que tal vez estén transitando un momento que no sea de total definición... pero pienso que si se van a ese evento juntos... algo está confirmado".

Este beso público no es solo una postal romántica. En un mundo donde las celebridades cuidan cada paso, Fito Páez y Sofía Gala eligieron mostrarse sin etiquetas. Y ahí está la clave: la libertad de no encajar en lo que la prensa o el público esperan. Moria Casán, con su experiencia y picardía, lo resumió mejor que nadie: "No quiere rótulos".

Pero también dejó una pista: el afecto verdadero siempre encuentra una manera de asomarse, aunque sea con un beso bajo una luz tenue. Esta historia, más allá del chimento, refleja que los vínculos afectivos pueden ser complejos, difíciles de definir, pero igual de reales.