Aseguran que Fito Páez y Sofía Gala tienen un romance y están a punto de blanquearlo: "Lo van a oficializar..."

El ambiente artístico nacional se vio sacudido por una noticia que promete convertirse en el romance de la temporada. Según trascendió en las últimas horas, Fito Páez y Sofía Gala Castiglione habrían dejado atrás su histórica amistad para dar paso a una relación formal de pareja. La información generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo, ya que ambos mantienen un vínculo cercano desde hace años, pero nunca se los había vinculado sentimentalmente hasta este último tiempo.

Todo comenzó cuando el periodista Juan Etchegoyen confirmó el noviazgo entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione durante su programa "Mitre Live" (Radio Mitre). El conductor aseguró que el vínculo entre el cantante rosarino y la hija de Moria Casán creció a pasos agigantados en los últimos meses, pasando de frecuentes encuentros amistosos a una convivencia mucho más íntima. Esta transición se habría dado de manera natural, sorprendiendo incluso a los círculos más cercanos de ambos protagonistas por la intensidad del sentimiento.

¿Romance confirmado? Aseguran que Fito Páez y Sofía Gala están de novios.

En su ciclo matutino, el comunicador dio detalles explosivos sobre el presente de la flamante pareja: "A mí me dicen que Fito Páez y Sofía Gala están juntos, ya no como amigos, sino como pareja. Me aseguran que habrá novedades y lo van a oficializar por un motivo especial". Según Etchegoyen, los involucrados ya no se ocultan y se redescubren en este nuevo rol, compartiendo salidas y momentos cotidianos que confirmarían que "la noticia del año" está al caer.

El periodista de espectáculos fue más allá y explicó que la decisión de blanquear no es casual, sino que el músico y la actriz estarían esperando el momento justo para comunicarlo públicamente. Mientras el autor de "El amor después del amor" se muestra radiante, la protagonista de "Alanis" habría encontrado en él un compañero ideal para esta etapa de su vida. La complicidad entre la estrella de rock y la intérprete es total, y los allegados afirman que la química entre ellos es "insospechada".

Hasta el momento, ni el artista ni la joven han emitido declaraciones oficiales, manteniendo el hermetismo que los caracteriza en su vida privada. Sin embargo, el runrún en los pasillos de las productoras es incesante y se espera que en las próximas semanas se conozca ese "motivo especial" que los llevará a posar juntos por primera vez como novios. El escándalo, o mejor dicho, la sorpresa romántica, ya está en boca de todos y promete seguir sumando capítulos en la prensa del corazón.