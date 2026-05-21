Fito Páez deslumbró en su cuarto Movistar Arena agotado y anunció una nueva fecha en Buenos Aires

Fito Páez volvió a conquistar el Movistar Arena con una cuarta función completamente agotada y un espectáculo que combinó teatralidad, emoción y clásicos inolvidables. Frente a más de 10 mil personas, el artista rosarino ofreció una presentación especial en el marco del "Sale el Sol Tour", donde además se despidió oficialmente de "Novela", el disco conceptual lanzado en 2025.

La noche comenzó con la presentación de Vandera, antes de que la banda de Fito tomara el escenario para dar paso a una nueva performance arrolladora del músico argentino.

Fito Páez agotó su cuarto Movistar Arena con el "Sale el Sol Tour". P.H: Gentileza prensa

A las 21:30, Páez apareció sobre el escenario y dio inicio a una noche cargada de simbolismo. "Siempre me gustó tener una vida licenciosa", expresó frente al público, antes de presentar el concepto detrás del show: "Me pareció hermoso poder contar una historia de amor: despidamos ‘Novela', un cuento de amor en tiempos de pulsión de odio".

Durante más de dos horas, el recital estuvo dividido en dos universos bien diferenciados. La primera parte estuvo dedicada íntegramente a "Novela", interpretado en vivo por última vez con una impactante puesta escénica desarrollada por Max Rompo, la misma que había sido presentada meses atrás en el Teatro El Círculo de Rosario.

Más de 10 mil personas cantaron junto a Fito en una noche inolvidable. Créditos: Gentileza prensa

Con una estética inspirada en un circo multicolor y rockero, las canciones dialogaron con las locuciones de Lorena Vega, cuya voz funcionó como hilo conductor de la narrativa conceptual del espectáculo.

Luego de ese primer acto experimental y teatral, el show mutó hacia el espíritu festivo del "Sale el Sol Tour". Con visuales a cargo de Sergio Lacroix, Fito repasó más de una hora de clásicos fundamentales de su carrera, desatando la ovación permanente del estadio.

Canciones como 11 y 6, Mariposa Tecknicolor, Ciudad de pobres corazones, A rodar mi vida, Al lado del camino y Brillante sobre el mic fueron coreadas de principio a fin por un público que volvió a demostrar el vínculo inquebrantable con el artista.

Tras cuatro shows agotados, Fito confirmó una nueva fecha el 29 de junio. P.H: Gentileza prensa

La banda que acompañó a Fito estuvo integrada por Diego Olivero, Gastón Baremberg, Juan Absatz, Juani Agüero y Emme, junto a una destacada sección de vientos compuesta por Ervin Stutz, Alejo von der Pahlen y Santiago Benítez.

Con cuatro Movistar Arena agotados y una convocatoria que no deja de crecer, el músico confirmó además una quinta y nueva función en Buenos Aires para el próximo 29 de junio en el mismo recinto. Las entradas ya se encuentran a la venta.

Mientras continúa recorriendo Argentina y Latinoamérica con el "Sale el Sol Tour", Fito Páez se prepara para un nuevo capítulo artístico con el próximo lanzamiento de "Shine".