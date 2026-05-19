Fito Páez suma una quinta fecha en el Movistar Arena y confirma el fenómeno musical más convocante del año

La conexión entre Fito Páez y su público atraviesa un momento histórico. Después de agotar cuatro funciones en el Movistar Arena, el músico anunció una nueva presentación para el próximo 29 de junio, en el marco de su exitoso "Sale el Sol Tour 2026", una gira que no deja de crecer y que ya se posiciona entre los grandes eventos musicales del año.

Con un repertorio cargado de clásicos, una puesta visual impactante y una energía única sobre el escenario, el artista volverá a reencontrarse con miles de personas en una noche que promete emoción, nostalgia y celebración.

El fenómeno Fito no se detiene

El presente del artista rosarino atraviesa uno de sus puntos más altos. Las funciones del 19 y 20 de marzo, el 10 de abril y el próximo 20 de mayo agotaron todas sus localidades en tiempo récord, demostrando la enorme vigencia y convocatoria del músico rosarino.

Ahora, frente a la demanda del público, el cantante confirmó una quinta fecha en el Movistar Arena para el 29 de junio.

Las entradas estarán disponibles desde el martes 19 de mayo a las 13 hs a través de Movistar Arena Argentina, con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

Fito Páez sumó una nueva fecha en el Movistar Arena

Un show lleno de clásicos, emoción y una puesta impactante

Cada recital de esta gira funciona como un recorrido por distintas etapas de la carrera de Páez. Canciones históricas, momentos íntimos y una potencia sonora arman un espectáculo que conecta generaciones y revive parte de la historia de la música argentina.

Acompañado por una banda de primer nivel y una propuesta visual desarrollada por Sergio Lacroix, el artista logra transformar cada noche en una experiencia integral tanto en lo musical como en lo escénico.

El vínculo con sus seguidores vuelve a quedar en evidencia en cada show, donde la ovación y la emoción se convierten en protagonistas.

"Shine", el nuevo capítulo artístico de Fito Páez

Mientras continúa recorriendo escenarios, Fito Páez también comenzó a generar expectativa por el lanzamiento de "Shine", su próximo álbum de estudio que estará disponible desde el 21 de mayo.

Como adelanto de esta nueva etapa, el músico presentó el cortometraje "Todos los Fitos", dirigido por José Fogwill, donde repasa diferentes momentos de su evolución artística y personal.

El material muestra distintas facetas de una carrera marcada por la reinvención, la sensibilidad y una obra que sigue atravesando generaciones.

Las próximas fechas del "Sale el Sol Tour 2026"

La gira continuará por distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica:

20 de mayo - Movistar Arena, Buenos Aires

5 de junio - Arena Cañaveralejo, Cali

6 de junio - Plaza de Toros, Manizales

9 de junio - La Macarena, Medellín

12 de junio - Movistar Arena, Bogotá

29 de junio - Movistar Arena, Buenos Aires (nueva fecha)

1 de octubre - Predio FISA, Bahía Blanca

3 de octubre - Polideportivo, Mar del Plata

9 de octubre - Estadio Delmi, Salta

11 de octubre - Club Atlético Central, Tucumán

16 de octubre - Plaza de la Música, Córdoba

31 de octubre - Playón Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata

5 de noviembre - Polideportivo Santa María, Posadas

7 de noviembre - Anfiteatro Cocomarola, Corrientes

28 de noviembre - Estación Belgrano, Santa Fe





Un artista que sigue marcando generaciones

Con localidades agotadas, nuevas fechas y un disco a punto de estrenarse, Fito Páez atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera reciente. Su capacidad para reinventarse, emocionar y convocar a públicos de distintas edades vuelve a quedar reflejada en una gira que no deja de crecer.

Mientras miles de fanáticos esperan volver a cantar sus clásicos en el Movistar Arena, el músico rosarino reafirma por qué continúa siendo una figura central e imprescindible dentro de la música en español.