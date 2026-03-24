Lali Espósito, Maria Becerra y Fito Páez: las voces que se hacen escuchar este 24 de marzo a 50 años del golpe militar

Este 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, adquiere en 2026 un peso especial: se cumplen 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina.

En este contexto, miles de personas se movilizaron en plazas de todo el país y también en redes sociales, donde figuras de la cultura utilizaron su alcance para reflexionar, recordar y tomar posición.

Entre ellos, artistas como Lali Espósito, Maria Becerra y Fito Páez compartieron mensajes que resonaron fuerte en una jornada atravesada por la historia y la memoria colectiva.

Fito Páez y una mirada profunda sobre la historia

Uno de los mensajes más extensos y reflexivos llegó de la mano de Fito Páez, quien publicó un texto crítico sobre cómo se aborda el pasado en la actualidad.

El músico rosarino cuestionó la lógica de las redes sociales y su capacidad para condensar procesos históricos complejos:

"La lógica de las redes sociales no puede resolver la historia en uno o varios posteos".

Además, definió al 24 de marzo como una fecha con "Infinitas implicancias en todos los órdenes" y remarcó que el Estado tiene la responsabilidad de continuar con la reparación a las familias afectadas, garantizando justicia.

Para Páez, los hechos ocurridos entre 1976 y 1983 siguen siendo un "libro abierto, inconcluso, jamás clausurado" de la historia argentina.

Lali y Maria Becerra: amplificación y compromiso desde las redes

Por su parte, Maria Becerra compartió en sus historias publicaciones de Amnistía Internacional, incluyendo un video protagonizado por Marina Bellati y Victorio D'Alessandro.

"50 años después, seguimos eligiendo memoria", expresó la artista.

El mensaje de Maria Becerra en sus redes sociales

En la misma línea, Lali Espósito replicó contenidos vinculados a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sumando un video de archivo en el que se reclamaba por la aparición de hijos, hijas, nietos y nietas nacidos en cautiverio. Su mensaje fue contundente: "Nunca más".

El mensaje de Lali Espósito en sus redes sociales

Natalia Oreiro y una consigna que sigue vigente

Otra de las figuras que se sumó a la jornada fue Natalia Oreiro, quien compartió ilustraciones con consignas históricas que mantienen plena vigencia.

"Madres de la Plaza, el pueblo las abraza" y "No olvidamos, no perdonamos. Memoria, verdad y justicia" fueron algunas de las frases que difundió en sus redes, acompañadas de videos conmemorativos.

El mensaje de Natalia Oreiro en sus redes sociales

El mensaje de Natalia Oreiro en sus redes sociales

El mensaje de Natalia Oreiro en sus redes sociales

La música también dice presente

Además de los mensajes en redes, la fecha estuvo marcada por el estreno de "Sin miedo", una colaboración entre Teresa Parodi y Julia Zenko.

Parodi sintetizó el espíritu de la jornada con una frase que resonó fuerte:

"Los pueblos somos memoria que camina", y agregó que frente al odio y la violencia, "la mejor respuesta es el amor y la memoria".

Una fecha que interpela al presente

A medio siglo del golpe, las voces de artistas y referentes culturales vuelven a poner en agenda la importancia de sostener activa la memoria colectiva, reflexionar sobre el pasado y reafirmar el compromiso con el Nunca Más.

En un escenario atravesado por debates actuales, estos mensajes no solo recuerdan lo ocurrido, sino que también invitan a pensar el presente y el futuro de la sociedad argentina desde una mirada crítica y comprometida.